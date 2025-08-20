Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Nuoto, D’Ambrosio si prende tutto: l'oro, il record italiano e il primato ai Mondiali jr 

Strepitosa la finale del 18enne, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi: i dettagli
Nuoto, D’Ambrosio si prende tutto: l'oro, il record italiano e il primato ai Mondiali jr  © EPA
2 min

Ha solo diciotto anni e in acqua vola. Ai Mondiali juniores di nuoto all'Aquatic Complex di Otopeni brilla il nome di Carlos D'Ambrosio che stravince 200 stile libero: per lui oro mondiale, record italiano e primato dei campionati che cancella l'1'46"18 siglato dal padrone di casa David Popivici in Perù nel 2022. Strepitosa la finale del 18enne vicentino - tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte e quinto ai mondiali di Singapore - che chiude la strepitosa prestazione in 1'45"15. Un dominio quello di D'Ambrosio con passaggi eccezionali: 24"28, 50"89, 1'18"09 ed ultimo cinquanta in 27"06.  

D'Ambrosio, le parole dopo l'oro ai Mondiali Jr 

"Una sensazione incredibile: record italiano e medaglia d'oro - racconta D'Ambrosio, argento ieri con la 4x100 sl - Ho disputato la gara che volevo: sempre in testa per staccare tutti e provare a fare il tempone. Sono troppo felice. E' un onore aver battuto il primato di Popovici a casa sua: lui poì è diventato un grande campione. Ero un po' teso con i crampi prima del via; poi è andato tutto al meglio". Il ragazzo ha come papà Giuseppe (italiano di Napoli) e come mamma Maria (cubana). I genitori si sono incontrati a Vicenza dove è nato perché il padre lavorava in Veneto. Figlio unico. E' rimasto a Napoli fino ai 13 anni. Tifoso del Napoli. Si allenava a San Sebastiano al Vesuvio per il CN Posillipo. Poi insieme alla famiglia si è trasferito Verona e ha cominciato a nuotare al Centro Federale. Appasionato di serie, sta guardando la Casa di Carta: la sua preferita è Prison Break. D' Ambrosio parla lo spagnolo, che gli ha insegnato la mamma da piccolo. E' stato due volte a Cuba, quando aveva appena 3 anni e nel 2019 per conoscere la famiglia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Pilato, la nuova vitaQuadarella prima delle umane