D’Ambrosio fa sorridere l’Italia: c’è un’altra stella nel nuoto azzurro

Il nuoto azzurro può sorridere. E non solo perché ci sono oggi atleti come Martinenghi, Ceccon, Quadarella e Taddeucci, guidati da capitan Paltrinieri. Ma perché se la federazione guarda al futuro trova ragazzi e ragazze pronte a prendersi il palcoscenico, non solo italiano, ma internazionale e mondiale. Sara Curtis, infatti, è in buona compagnia come ha dimostrato Carlos D’Ambrosio nei mondiali jr che andranno in scena fino a domenica 24 agosto all'Aquat