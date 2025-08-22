Del Signore show ai Mondiali jr di nuoto: oro e nuovo record italiano nei 50 dorso!

Mondiali jrs, oro Del Signore nei 50 dorso

Il 18enne di Genzano di Roma - tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, allenato da Mirko Nozzolillo e argento con la staffetta veloce - ha nuotato in 24"91, che cancellando il 25"02 siglato in semifinale, quando aveva migliorato il 25"13 stampato nel 2024. "Una gioia e un'emozione incredibili - ha detto Del Signore dopo la finale - Puntavo a scendere sotto ai 25" ma non pensavo addirittura di arrivare all'oro. È stato tutto perfetto: ho preso un buon start e poi non ho mai abbassato il ritmo. È stata una gara pazzesca. Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia società, il mio allenatore e la Federazione perché - ha chiosato l'azzurrino - questo traguardo è anche merito loro".

Italia di bronzo con D'Ambrosio nei 50 stile libero

Oggi (22 agosto) per l'Italia è arrivato inoltre un bronzo con Carlos D'Ambrosio, protagonista nella finale dei 50 stile libero che non rappresentano proprio la sua gara. Una medaglia conquistata con la testa del campione e con una progressione favolosa negli ultimi dieci metri quella del18enne vicentino (già re dei 200, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, seguito da Luca De Monte, argento con la 4x200 e bronzo con la 4x100 sl mixed) che ha nuotato in 22"14. L'oro è andato dell'ucraino Nikita Sheremet in 21"99; secondo il britannico Jacob Mills in 22"02.