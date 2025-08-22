Del Signore show ai Mondiali jr di nuoto: oro e nuovo record italiano nei 50 dorso!

OTOPENI (ROMANIA) - Impresa azzurra ai Mondiali juniores di nuoto in corso all'Aquatic Complex di Otopeni, in Romania, dove Daniele Del Signore ha conquistato l'oro nei 50 dorso ex aequo con il russo Georgii Iakovlev con un tempo che gli è valso anche il nuovo record italiano di categoria.
Mondiali jrs, oro Del Signore nei 50 dorso
Il 18enne di Genzano di Roma - tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, allenato da Mirko Nozzolillo e argento con la staffetta veloce - ha nuotato in 24"91, che cancellando il 25"02 siglato in semifinale, quando aveva migliorato il 25"13 stampato nel 2024. "Una gioia e un'emozione incredibili - ha detto Del Signore dopo la finale - Puntavo a scendere sotto ai 25" ma non pensavo addirittura di arrivare all'oro. È stato tutto perfetto: ho preso un buon start e poi non ho mai abbassato il ritmo. È stata una gara pazzesca. Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia società, il mio allenatore e la Federazione perché - ha chiosato l'azzurrino - questo traguardo è anche merito loro".
Italia di bronzo con D'Ambrosio nei 50 stile libero
Oggi (22 agosto) per l'Italia è arrivato inoltre un bronzo con Carlos D'Ambrosio, protagonista nella finale dei 50 stile libero che non rappresentano proprio la sua gara. Una medaglia conquistata con la testa del campione e con una progressione favolosa negli ultimi dieci metri quella del18enne vicentino (già re dei 200, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, seguito da Luca De Monte, argento con la 4x200 e bronzo con la 4x100 sl mixed) che ha nuotato in 22"14. L'oro è andato dell'ucraino Nikita Sheremet in 21"99; secondo il britannico Jacob Mills in 22"02.