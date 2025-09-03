Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pilato e Tarantino, parte l'inchiesta della Procura: dove sono ora e cosa rischiano le azzurre

Le due ragazze saranno ascoltate nei prossimi giorni: ufficialmente non c'è neanche la denuncia da parte delle autorità di Singapore
Pilato e Tarantino, parte l'inchiesta della Procura: dove sono ora e cosa rischiano le azzurre© ANSA
Paolo de Laurentiis
2 min

Le notifiche sono arrivate ieri mattina: la procura federale della Fin ha aperto l’inchiesta sul caso Pilato-Tarantino, fermate alla vigilia di Ferragosto per il furto di tre boccette di olio essenziale all’aeroporto di Singapore e rientrate in Italia cinque giorni dopo anche in seguito all’intervento della nostra ambasciata. La procura ascolterà le ragazze nei prossimi giorni e poi valuterà. Ufficialmente non c’è neanche una denuncia da parte delle autorità di SIngapore, perché le ragazze sono rientrate dopo essersi scusate e con un avvertimento a non commettere più azioni del genere. Altra cosa è il clamore mediatico e il conseguente danno d’immagine per la Federnuoto. Da qui l’iniziativa della procura e vedremo in cosa si tradurrà. L’ultimo appuntamento del 2025 è in calendario il 2 dicembre con il campionato europeo di vasca corta. Tarantino e Pilato intanto cercano un po’ di normalità: la prima, finanziera, è in caserma a Roma per sbrigare alcune formalità e anche per chiarire la sua posizione con le Fiamme Gialle. Benny invece ha ripreso a nuotare a Taranto e dalla prossima settimana comincerà il suo percorso romano all’Aniene. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Caso Pilato-Tarantino, cosa succedePilato, il messaggio