Capri-Napoli, trofeo Vecchio Amaro del Capo: tutto pronto per la 60ª edizione​​​​​​​

Occhipinti e Ilario tra i favoriti nella gara maschile, mentre l'argentina Puca è l'atleta da battere tra le donne: i dettagli
3 min

Sarà una sfida all’ultima bracciata. È caccia aperta ad un titolo storico della Capri-Napoli trofeo Vecchio Amaro del Capo, quello della 60esima edizione. Venti i nuotatori di otto nazioni e tre continenti a contendersi oggi sia quello in campo maschile (tredici gli iscritti) sia quello al femminile (sette le pretendenti). Partenza da Le Ondine Beach Club di Gemma Rocchi alle 10, arrivo a ridosso del Circolo Canottieri Napoli dalle 16 in poi, alla presenza tra gli altri del presidente del sodalizio e della Fin Campania, Giancarlo Bracale.

Capri-Napoli, Occhipinti e Ilario i favoriti nella gara maschile

Tra gli uomini favori del pronostico per gli italiani, a cominciare dal campione in carica, il rappresentante delle Fiamme Oro Andrea Occhipinti, forte anche dei successi del 2021 e 2022. A contendergli la leadership in primis il napoletano 21enne Giuseppe Ilario, che dopo il secondo posto per un soffio del 2024 e il terzo del 2023, punta al titolo. Da tenere d’occhio anche Niccolò Ricciardi, lo scorso anno terzo e terzo anche nella classica di Lac Saint Jean 2025 in Canada (32 km). A cercare di sottrarre la vittoria agli azzurri saranno tra gli altri l’argentino Matias Diaz, vincitore proprio a Lac Saint-Jean, e il ceco Matej Kozubek, quarto lo scorso anno al suo esordio alla Capri-Napoli.

Nel femminile tutte a caccia dell'argentina Puca

A livello femminile i pronostici sono per l’argentina Mayte Puca, vincitrice nel 2023 e nel 2024. Puca dovrà vedersela innanzitutto con l’australiana Madysin Armstrong, seconda al debutto nel 2024. Occhi puntati anche su altre due argentine che in passato sono arrivate sul podio: Erika Yensen e Romina Imwinkelried (quest’ultima avrà sulla barca-appoggio il connazionale e tecnico Damian Blaum, vincitore due volte alla maratona del golfo e detentore del record assoluto di partecipazioni). Per l’Italia debutto dell’atleta delle Fiamme Oro Veronica Santoni, campionessa italiana di specialità e medaglia di bronzo agli europei di Roma 2022 nei 25 km.

Il brindisi al Gran Caffè Gambrinus e le prove generali nella sprint race

Ieri brindisi benaugurale al Gran Caffè Gambrinus, con gli atleti e lo staff organizzativo accolti dal patron Massimiliano Rosati. Le prove tecniche della gara invece sono avvenute giovedì a Capri, con la sprint race partita e conclusa al lido “Da Luigi ai faraglioni” della patron Chiara Iacono, alla presenza del consigliere delegato allo sport Alberto Santarpia in rappresentanza dell’amministrazione comunale del sindaco Paolo Falco. A vincere tra gli uomini Giuseppe Ilario (tempo ufficioso di 13.52 su un percorso di circa 1,2 chilometri); preceduti il rappresentante della Repubblica Ceca Kozubek e l’altro italiano Occhipinti. Tra le donne arrivo allo sprint tra la vincitrice delle ultime due Capri-Napoli, Mayte Puca, e l’esordiente azzurra Veronica Santoni. Al fotofinish successo assegnato all’argentina, già vincitrice della maratona del golfo nel 2023 e nel 2024.

