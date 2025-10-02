FINP e DAO Sport annunciano l'inizio della loro collaborazione

Le dichiarazioni di Riccobello e Guerra

«L’obiettivo della partnership – spiega il numero uno della FINP Franco Riccobello - è sviluppare insieme un percorso di crescita strategica che permetta a FINP di esprimere appieno il proprio potenziale in termini di marketing e comunicazione. Puntiamo a rafforzare l’attrattività della Federazione verso investimenti privati e a generare un impatto positivo duraturo, contribuendo a una crescita sostenibile dell’intero movimento e favorendo un cambiamento nella percezione del mondo paralimpico in Italia». A queste parole, si aggiunge l’entusiasmo della Presidente DAO, Alessandra Guerra che ha espresso la propria soddisfazione per il conseguimento di questo prestigioso incarico: «Da sempre i valori olimpici e paralimpici sono il cuore della nostra missione: crediamo nello sport come strumento unico di inclusione, crescita personale e cambiamento culturale. Per questo, poter affiancare FINP – una realtà simbolo di eccellenza sportiva e di pionierismo valoriale – rappresenta per noi una sfida entusiasmante e un’opportunità di grande responsabilità».