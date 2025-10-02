FINP e DAO Sport annunciano l'inizio della loro collaborazione

MILANO - FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e DAO Sport sono orgogliose di annunciare l’avvio della loro collaborazione che vedrà DAO nel ruolo di Marketing Advisor della FINP per il prossimo triennio, fino ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.
Le dichiarazioni di Riccobello e Guerra
«L’obiettivo della partnership – spiega il numero uno della FINP Franco Riccobello - è sviluppare insieme un percorso di crescita strategica che permetta a FINP di esprimere appieno il proprio potenziale in termini di marketing e comunicazione. Puntiamo a rafforzare l’attrattività della Federazione verso investimenti privati e a generare un impatto positivo duraturo, contribuendo a una crescita sostenibile dell’intero movimento e favorendo un cambiamento nella percezione del mondo paralimpico in Italia». A queste parole, si aggiunge l’entusiasmo della Presidente DAO, Alessandra Guerra che ha espresso la propria soddisfazione per il conseguimento di questo prestigioso incarico: «Da sempre i valori olimpici e paralimpici sono il cuore della nostra missione: crediamo nello sport come strumento unico di inclusione, crescita personale e cambiamento culturale. Per questo, poter affiancare FINP – una realtà simbolo di eccellenza sportiva e di pionierismo valoriale – rappresenta per noi una sfida entusiasmante e un’opportunità di grande responsabilità».
FINP, si riparte dagli ottimi risultati ottenuti ai Mondiali di Singapore
I primi passi di questa collaborazione prevedono un’analisi degli asset comunicativi di FINP e l’elaborazione di spunti strategici per coinvolgere, sempre di più, tesserati, appassionati, stakeholder istituzionali e soprattutto sponsor per la crescita della Federazione. Il movimento natatorio paralimpico è reduce da un’edizione da capolista ai recenti Campionati del Mondo di Singapore 2025 con un bottino di 46 medaglie, 18 oro, 17 argento, 11 bronzo. La Federazione attualmente vanta 1883 tesserati con 172 società disseminate sul territorio e include la nazionale maggiore, quella giovanile, la rappresentativa nazionale di pallanuoto e quella in acque libere.
