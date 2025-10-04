Martinenghi dice tutto: "Dopo l'oro olimpico volevo lasciare il nuoto"

Martinenghi, la fidanzata e il grave infortunio

"Capelli? Odio la monotonia, amo cambiare. Mi sbizzarisco con i capelli e mi sono fatto il biondo platino prima delle Olimpiadi. A 18 anni mi sono fratturato il bacino, frattura da stress. Ho affrontato un distacco dall'acqua, dal mio elemento, per 8 mesi. Quel momento mi ha aiutato tanto a crescere. Sono con Adelaide dal 2018 ma mi conosce meglio di tutti. Mi ha visto nei momenti difficili ed ha gioito in quelli belli. Avere una persona al tuo fianco dove rifugiarti è essenziale. Prima di fare tante scelte aspetto una sua risposta, la ascolto molto. Parliamo tanto, abbiamo tanto da condividere. È una forza non indifferente da avere con me".

Martinenghi svela: "Dopo Parigi ho pensato..."

"I miei primi ricordi nel nuoto sono a sei anni, ho sempre nuotato, i miei genitori mi hanno sempre spinto in acqua. È stato un Odi et Amo molto forte, in un momento molto più odio e adesso molto più amore. Tutti pensano che dopo una vittoria così grande come quella di Parigi vada tutto bene. Noi siamo strutturati per dare il 100% nel momento decisivo, nella grande gara. Ma nessuno ci insegna cosa succede dopo, cosa fare dopo. Quel giorno ho raggiunto l'apice della mia carriera, ma poi nei giorni e mesi successivi c'era tanta incertezza su cosa avrei dovuto fare. Devi trovare la forza di dimostrare che non mollerai tutto dopo averlo raggiunto. La famiglia per me ha avuto un ruolo fondamentale, ha sempre creduto in me ma l'ho capito tardi. Penso a tutti i loro sacrifici per me, potessi tornare indietro farei più chiacchiere con loro. Io sono una persona molto chiusa, faccio fatica a trasmettere cosa provo dentro".

Nicolò Martinenghi con il fratello Jacopo

Poi in studio il fratello Jacopo, soprannominato Papo: "Vorrei dirgli tante cose, parliamo poco e ci apriamo poco ma i gesti e i momenti insieme ci sono. Ti voglio bene e ci regali sempre tante soddisfazioni. Vivi appieno le emozioni, non rinchiuderti dentro di te". Risponde Nicolò: "Mi ha sempre dato i consigli da piccolo, mi fido ciecamente di lui, qualsiasi parola dice la accetto. Non abbiamo mai litigato, lui ha sempre subito e fatto il fratello maggiore buono".