Arianna Bridi dopo il ritiro per problemi cardiaci: "L’ho dovuto accettare ma non mi arrendo" 

Due bronzi ai Mondiali del 2017, un oro agli Europei l’anno successivo e una Capri-Napoli nuotata in 6 ore, 4 minuti e 26 secondi nel 2020, battendo anche i colleghi uomini con un tempo da record ancora ineguagliato. La carriera scintillante di Arianna Bridi, sei anni al vertice del nuoto di fondo mondiale , poteva regalarle qualche riconoscimento in più, anche se le soddisfazioni non sono mancate. «Una parte di me è orgogliosa del mio percorso ma le occasioni perse sono state tante». Lo scorso luglio, a 28 anni ancora da compiere e dopo aver staccato il pass per la sua prima Olimpiade, Arianna annuncia il ritiro a causa di problemi cardiaci. «Pensavo che avrei nuotato fino a quarant’anni, io sono nata per fare questo e se ci ripenso fa male perché è successo in un momento della mia carriera in cui mi sentivo in grande crescita. Dopo l’ottavo posto al Mondiale, avevo detto a Fabrizio (Antonelli, il suo ex allenatore): “Abbiamo margine”. Poi è cambiato tutto. L’ho dovuto accettare ma non mi sono arresa».

Come si supera un momento così?

«Ancora non l’ho superato. Quest’anno ho fatto la telecronaca al Mondiale e spesso pensavo a cosa avrei fatto io al loro posto. È stata una bella esperienza ma in vasca vedevo le stesse atlete con cui gareggiavo, che magari non mi avevano mai battuto e che ora andavano a medaglia. È un pensiero sbagliatissimo, nel tempo si cambia. Poi ci sono altri momenti in cui vengo ad Ostia e sono felice di seguire i ragazzi che si allenano. Cerco di correggere i loro piccoli errori e sono contenta quando li vedo migliorare».

Parla già da allenatrice.

«Mi piacerebbe ma non sono ancora pronta. Un giorno vorrò passare le mie esperienze positive, non le mie frustrazioni. Non voglio vivere i miei sogni attraverso qualcun altro».

A Parigi però c’è andata lo stesso, come ambassador.

«Non smetterò mai di essere grata per l’opportunità che mi è stata data di vivere un ambiente che altrimenti non avrei mai conosciuto. Ringrazio Malagò, che mi incontrò per caso il giorno in cui mi tolsero l’idoneità. Mi vide con i lacrimoni e mi disse: “Hai preso il pass per l’Italia, è giusto che tu sia all’Olimpiade”. Ho avuto la possibilità di seguire tantissime gare, tra cui la finale di pallavolo femminile. Avevo i brividi, mi tremavano le gambe. A Trento mia madre mi portava spesso al palazzetto, la pallavolo mi appassiona molto perché ha una cosa in più rispetto al nuoto: il gioco di squadra. Ultimamente mi ha commosso la finale del Mondiale maschile, quando Giannelli ha servito ad Anzani la palla dell’ultimo punto. Anche lui ha avuto problemi cardiaci come me e vederlo festeggiare la vittoria mi ha fatto piangere: è stata come una rivincita. Non lo conosco di persona ma lo ringrazio».

Che momento sta vivendo il nuoto italiano, in particolare quello femminile che a Parigi non ha raccolto nessuna medaglia contro le 5 dei maschi?

«Il tempo annuale di Pilato non la dava tra le favorite, per me non ha perso il podio ma ha guadagnato un quarto posto. Poi è giovanissima. Anche Quadarella ha fatto delle ottime gare ma il salto di qualità l’ha fatto quest’anno. Arriveranno a Los Angeles 2028 con una maturità diversa. Poi c’è Sara Curtis che sta facendo un percorso di crescita impressionante, vediamo che cosa succederà tra tre anni. Non sono ancora ai livelli di Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi, che sono già campioni olimpici, ma c’è tempo per lavorare».

Paltrinieri è tra le sue ispirazioni, quali sono le altre?

«Avevo attaccato al muro della mia camera l’articolo di giornale che parlava di lui a Londra 2012. Anni dopo gliel’ho raccontato, si è fatto una risata. E ne avevo uno anche del bronzo olimpico di Martina Grimaldi. Loro sono due anime belle, oltre che due sportivi eccezionali. Oggi l’ispirazione più grande la trovo nella lettura, che mi ha aiutata a sentirmi compresa. Spesso mi sono sentita una pecora nera, ho un carattere difficile che non coincide con quello dell’atleta modello e a volte facevo fatica a inserirmi. Ora ho capito che va bene essere diversi».

Dove si immagina in futuro?

«Con la penna in mano a raccontare il mio viaggio. Per ora mi mancano le basi, così mi sono iscritta a Lettere: sono al secondo anno di triennale».

Lei è nata a Trento, che rapporto ha con le sue origini?

«Sono legatissima al paese dove sono nata, Mattarello, e al Trentino, di cui sono ambasciatrice. La mia famiglia mi ha insegnato il rispetto per la natura e il fatto che ci vuole pazienza e costanza per far crescere i frutti del lavoro. Se un pomodoro lo cogli troppo tardi, butti via il lavoro e la fatica che hai fatto per farlo crescere. E io ho perso tanti pomodori maturi nel mio percorso, perché ero distratta e mi focalizzavo sulle cose sbagliate. Se pensi sempre all’errore, il tuo corpo ne sarà influenzato. Se invece ti nutri di cose positive, il tuo corpo viene nutrito da questi input e cresce meglio».

Una lezione che si può applicare anche alla sostenibilità ambientale che come Corriere dello Sport e Ministero dell’Ambiente stiamo trattando in queste pagine grazie alla testimonianza di atleti come lei.

«Sì, il grande cambiamento sta nell’insegnare questa consapevolezza alle nuove generazioni. Bastano piccoli gesti da parte di tutti, non serve stravolgere la nostra vita quotidiana. Ad esempio nel nuoto si utilizzavano le bottigliette di plastica durante i rifornimenti, che poi venivano abbandonate in mare. Ora si usano bicchieri biodegradabili ed è prevista una figura che al termine di ogni gara passa a raccogliere tutto ciò che è rimasto. Le cose cambieranno davvero quando ci renderemo che la nostra vita è più comoda quando è più sostenibile».