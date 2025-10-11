Federica Pellegrini severissima come allenatrice in piscina: "Non si respira...". Il discorso è virale

Federica Pellegrini non smette mai di stupire. La “Divina” è tornata a bordo vasca, ma non per gareggiare: questa volta è lei a dare indicazioni ai giovani nuotatori della scuola di nuoto che ha aperto insieme al marito Matteo Giunta. Fuori dalla piscina, lontano dalle gare, è iniziata la sua seconda vita. Quella da allenatrice. Sulla pagina ufficiale del centro è apparso un video che mostra Federica in piena azione durante un allenamento. Con il suo tono deciso ma motivante, si rivolge agli atleti spiegando: “Questo cinquanta è cambi di ritmo. Cosa vuol dire cambi di ritmo? Che devo cambiare: primi quindici forte, non si respira. Riusciamo a fare sette secondi senza respirare? Vietato respirare. Non è una progressione interna da zero a cento. Si deve arrivare al muro come fosse una gara”.