Contattaci
Federica Pellegrini severissima come allenatrice in piscina: "Non si respira...". Il discorso è virale

L’ex campionessa dirige la Fede Academy e fuori dall’acqua non si risparmia. Il video è stato ricondiviso su tutti i social
2 min

Federica Pellegrini non smette mai di stupire. La “Divina” è tornata a bordo vasca, ma non per gareggiare: questa volta è lei a dare indicazioni ai giovani nuotatori della scuola di nuoto che ha aperto insieme al marito Matteo Giunta. Fuori dalla piscina, lontano dalle gare, è iniziata la sua seconda vita. Quella da allenatrice. Sulla pagina ufficiale del centro è apparso un video che mostra Federica in piena azione durante un allenamento. Con il suo tono deciso ma motivante, si rivolge agli atleti spiegando: “Questo cinquanta è cambi di ritmo. Cosa vuol dire cambi di ritmo? Che devo cambiare: primi quindici forte, non si respira. Riusciamo a fare sette secondi senza respirare? Vietato respirare. Non è una progressione interna da zero a cento. Si deve arrivare al muro come fosse una gara”.

Il video della Pellegrini subito virale

Le sue parole, piene di passione e disciplina, hanno colpito nel segno: il video è diventato virale in poche ore, ricevendo centinaia di commenti e condivisioni. Molti utenti hanno sottolineato come, anche fuori dalle competizioni, Federica riesca a trasmettere la stessa determinazione e mentalità vincente che l’hanno resa una delle più grandi nuotatrici di sempre. E a giudicare dall’energia con cui guida i suoi allievi, il suo nuovo ruolo da coach sembra già perfettamente cucito addosso.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

