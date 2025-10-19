MolinellaNuoto, una sfida fuori dall'acqua

Con una piscina vuota puoi sbizzarrirti ad inventare un sacco di attività: giocare a calcetto (rimbalzi garantiti), provare il parkour, organizzare una grigliata o persino trasformarla in una pista da skate. Insomma, ci puoi fare di tutto. Di tutto, tranne che nuotare. Ed è proprio questa la realtà che i ragazzi della MolinellaNuoto stanno vivendo. La stagione sportiva è ormai partita ma, a causa della chiusura della piscina di paese, la nostra società ha dovuto inventarsi soluzioni alternative per continuare l’attività : chiedere spazi agli impianti vicini, organizzare trasferte quotidiane e raddoppiare gli sforzi per non lasciare nessuno indietro. Per molti ragazzi, purtroppo, questi aggiustamenti non sono stati sufficienti… allenarsi lontano significa ore di viaggio, costi più alti e maggiori difficoltà nel reggere i ritmi di una vita da studente-atleta . È così che la nostra squadra si è tristemente dimezzata. Oggi la MolinellaNuoto vive una sfida fuori dall’acqua: tenere viva la passione dei ragazzi e la stabilità della società, minacciata da spese sempre più grandi causate, ovviamente, dall'impossibilità di poter contare sulla piscina in cui abbiamo sempre nuotato.

- Hai mai provato a nuotare in una piscina senz’acqua? Noi sì, purtroppo. Con la, noi dellasiamo dunque, fra trasferte infinite e costi che nuotano più veloci di noi.e i nostri atleti perderebbero la possibilità di allenarsi. Sostenerci significa non lasciare che i costi vincano sulla passione e permettere ai nostri ragazzi di continuare a nuotare, crescere e inseguire i propri sogni. Ogni contributo, piccolo o grande, è una bracciata che ci porta più vicini al traguardo. Mentre i ragazzi si sfidano fra le corsie, arrivare in fondo alla stagione è la nostra vera gara: con il tuo aiuto possiamo vincerla insieme! Dona ora!

Operazione 8000: una staffetta per vincere insieme!

La chiusura della piscina di Paese ha cambiato tutto... allenarsi altrove significa più costi di trasporto, più tempo di viaggio e, soprattutto, affitti delle corsie molto più cari rispetto a quelli che avevamo in casa. Di conseguenza, le sole quote associative delle famiglie non bastano più a coprire le spese. Per mantenere il bilancio in pari sono necessari ulteriori 15.000 € complessivi: 7.000 garantiti dai nostri sponsor storici e 8.000 che contiamo di raccogliere grazie a questa campagna. Senza questi ultimi 8.000 € la stagione e la stessa MolinellaNuoto rischiano davvero di naufragare. Con i fondi che speriamo di raccogliere (e che grazie al tuo aiuto siamo certi di raggiungere) potremo dare respiro alla stagione sportiva in corso e garantire continuità all’attività dei nostri ragazzi.

In particolare, i complessivi 15.000 € che ci mancano serviranno a sostenere le principali voci di spesa. Nello specifico:

10.000 euro saranno destinati al coprire le spese relative all’affitto delle corsie in altre piscine per la seconda parte di stagione che parte da febbraio e termina a fine giugno. Questa è la voce di spesa più impegnativa e anche la più essenziale... dopotutto non si può nuotare senz’acqua!

1.200 euro ci permetteranno di completare i tesseramenti federali per la stagione 2025-2026, indispensabili per consentire ai nostri atleti di gareggiare e rappresentare la società fino ad agosto 2026. Si tratta di un costo che fino ad oggi ricadeva interamente sulle famiglie ma che, a causa dei rincari, non siamo più in grado di coprire del tutto: la cifra indicata rappresenta il disavanzo di bilancio.

I restanti 3.800 euro saranno impiegati per tasse, assicurazioni e compensi. Queste sono spese necessarie per garantire il corretto funzionamento della società e la sicurezza di chi ogni giorno si impegna in vasca (e fuori). Senza questi interventi sarebbe impossibile concludere la stagione e mantenere la società solida e operativa. E se la vostra generosità dovesse andare oltre l’obiettivo? Ogni euro in più diventerebbe un investimento sul futuro: da un lato ci permetterebbe di alleggerire le quote a carico delle famiglie negli anni futuri, dall’altro di acquistare materiali tecnici indispensabili e condivisi da tutta la squadra (cuffie, magliette, costumi, tavolette, pull buoy e molto altro). Tutto ciò speriamo possa permettere a sempre più ragazzi di continuare (o ricominciare) a nuotare senza ostacoli economici. Ogni bambino ha diritto di coltivare i propri sogni senza che siano gli ostacoli economici a decidere per lui. Perché lo sport non è solo allenamento: è crescita, coraggio e disciplina. E nessuno dovrebbe rinunciare a tutto questo.

30 anni, mille bracciate ed un cuore solo: ecco cos'è MolinellaNuoto

La Molinella Nuoto nasce 30 anni fa con un obiettivo chiaro: offrire ai ragazzi un luogo sicuro, stimolante e divertente dove crescere, imparare e mettersi alla prova dentro e fuori dall’acqua. In questi anni abbiamo costruito più di una società sportiva: una vera e propria famiglia dove ogni atleta può sentirsi accolto e supportato. Nonostante il nostro paese conti solo 15.000 abitanti, la MolinellaNuoto può vantare risultati straordinari: 8 titoli italiani giovanili e oltre 20 convocazioni a tali campionati, 2 atleti in nazionale, 2 ragazzi vincitori di borse di studio per nuotare nei migliori college oltreoceano e decine su decine di titoli regionali e provinciali. Inoltre la nostra squadra master è tra le più forti della regione, dimostrando come la passione e la tenacia non conoscano limiti d’età. Al di là dei trofei e dei riconoscimenti, la vera forza della MolinellaNuoto è la comunità: il nostro ambiente è ideale per far conoscere ai ragazzi i valori dello sport e della vita come amicizia, disciplina e fiducia in sé stessi.