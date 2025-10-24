Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Meraviglia Ceccon, si prende un altro record: cosa ha "combinato" nei 200 dorso© LAPRESSE

Meraviglia Ceccon, si prende un altro record: cosa ha "combinato" nei 200 dorso

Nei Mondiali di Toronto il 24enne conquista la medaglia d’argento e fa registrare un super tempo
1 min

ROMA - Thomas Ceccon continua a stupire. Ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Toronto, il 24enne di Schio ha migliorato di ben nove decimi il record italiano dei 200 dorso, fermando il cronometro su 1’47”49 e conquistando la medaglia d’argento alle spalle del fenomenale ungherese Hubert Kos. Ceccon ha cancellato il precedente primato nazionale (1’48”43) stabilito nel 2023 da Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena).

Il record di Ceccon e il tempo di Los

La sua gara è stata impeccabile: 52”53 ai 100 metri e un ultimo cinquanta esplosivo chiuso in 27”73, segno di una condizione e una gestione di gara eccezionali. L’atleta vicentino, già campione olimpico e primatista mondiale nei 100 dorso in vasca lunga, ha limato di oltre un secondo anche il proprio miglior tempo personale (1’48”76) ottenuto appena una settimana fa a Westmont. Davanti a Ceccon, solo uno strepitoso Hubert Kos, autore di un nuovo record del mondo in 1’45”12, con cui ha cancellato l’1’45”63 dell’australiano Mitchell Larkin, risalente al 2015. Il magiaro si conferma così leader indiscusso della World Cup e uno dei dorsisti più forti della storia recente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

