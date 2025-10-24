Meraviglia Ceccon, si prende un altro record: cosa ha "combinato" nei 200 dorso

ROMA - Thomas Ceccon continua a stupire. Ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Toronto, il 24enne di Schio ha migliorato di ben nove decimi il record italiano dei 200 dorso, fermando il cronometro su 1’47”49 e conquistando la medaglia d’argento alle spalle del fenomenale ungherese Hubert Kos. Ceccon ha cancellato il precedente primato nazionale (1’48”43) stabilito nel 2023 da Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena).

La sua gara è stata impeccabile: 52”53 ai 100 metri e un ultimo cinquanta esplosivo chiuso in 27”73, segno di una condizione e una gestione di gara eccezionali. L’atleta vicentino, già campione olimpico e primatista mondiale nei 100 dorso in vasca lunga, ha limato di oltre un secondo anche il proprio miglior tempo personale (1’48”76) ottenuto appena una settimana fa a Westmont. Davanti a Ceccon, solo uno strepitoso Hubert Kos, autore di un nuovo record del mondo in 1’45”12, con cui ha cancellato l’1’45”63 dell’australiano Mitchell Larkin, risalente al 2015. Il magiaro si conferma così leader indiscusso della World Cup e uno dei dorsisti più forti della storia recente.