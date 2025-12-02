Quadarella d'argento nei 400 sl agli Europei in vasca corta: battuto il record di Federica Pellegrini!

Quadarella, primato italiano e argento nei 400 sl agli Europei di Lublino

La 26enne romana è riuscita a beffare sul tocco la britannica Freya Colbert, chiudendo seconda con il tempo di 3:56.70 (nuovo primato italiano, cancellando il 3:57.59 siglato da Federica Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia ). Medaglia d'oro per la tedesca Isabel Marie Gose che ha chiuso in 3:54.33, settima invece l'altra azzurra Anna Chiara Mascolo (in 4:04.13).

Le parole della romana dopo la finale di Lublino: "Vale tanto"

"Non mi ero nemmeno accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita - ha detto Quadarella ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la gara di Lublino -. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare un po' il mio personale, sono veramente contenta per il tempo. La medaglia d'argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo - ha concluso la romana -, ma non ero così convinta".