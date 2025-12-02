Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Quadarella d'argento nei 400 sl agli Europei in vasca corta: battuto il record di Federica Pellegrini!© LAPRESSE

Quadarella d'argento nei 400 sl agli Europei in vasca corta: battuto il record di Federica Pellegrini!

La 26enne romana firma il nuovo primato italiano e chiude seconda nella finale di Lublino, in Polonia: "Una medaglia che vale tanto"
2 min
TagsQuadarellaFederica PellegriniNuoto

LUBLINO (POLONIA) - È Simona Quadarella a regalare all'Italia la prima medaglia negli Europei in vasca corta in corso a Lublino (Polonia), dove la nuotatrice azzurra ha vinto l'argento nei 400 stile libero femminili.

Quadarella, primato italiano e argento nei 400 sl agli Europei di Lublino

La 26enne romana è riuscita a beffare sul tocco la britannica Freya Colbert, chiudendo seconda con il tempo di 3:56.70 (nuovo primato italiano, cancellando il 3:57.59 siglato da Federica Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia). Medaglia d'oro per la tedesca Isabel Marie Gose che ha chiuso in 3:54.33, settima invece l'altra azzurra Anna Chiara Mascolo (in 4:04.13). 

Le parole della romana dopo la finale di Lublino: "Vale tanto"

"Non mi ero nemmeno accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita - ha detto Quadarella ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la gara di Lublino -. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare un po' il mio personale, sono veramente contenta per il tempo. La medaglia d'argento vale tanto, non era una finale facile, sapevo che la Gose sarebbe andata parecchio forte. Ci speravo - ha concluso la romana -, ma non ero così convinta".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Europei in vasca corta: le scelte dei bigMeraviglia Ceccon, un altro record

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS