Europei di nuoto in vasca corta: oro Italia nella staffetta 4x50 sl mista, è record mondiale!
LUBLINO (POLONIA) - Italia da urlo agli Europei di vasca corta, in corso a Lublino (Polonia). Gli azzurri conquistano la medaglia d'oro con il nuovo record del mondo nella staffetta 4x50 sl mista, migliorando il risultato della Francia ai Mondiali di Melbourne del 2022 (1’27″33): Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis dominano la gara con il tempo di 1'27"26. Medaglia d'argento per l'Ungheria in 1'28"04, bronzo per l'Olanda in 1'28"42.
Europei di nuoto, Italia show a Lublino
Una prestazione eccezionale per l'Italia che ottiene il quinto podio nella rassegna continentale arrivando così a cinque medaglie: tre medaglie d'oro e due d'argento. In questa specialità si tratta invece del sesto podio a livello continentale in corta per la squadra azzurra e il secondo oro, ricordando l’affermazione a Netanya nel 2015.