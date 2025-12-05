Ceccon in testa dai 75 metri

Ceccon è balzato in testa alla gara ai 75 metri ed ha tenuto la prima posizione fino alla fine, difendendosi dagli attacchi del francese Mewen Tomac, che ha chiuso al secondo posto vincendo la medaglia d'argento. Solo sesto il romeno Popescu, che era partito in testa e aveva guidato la gara fino a metà gara. "Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso", ha dichiarato Ceccon al termine della gara. "Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori".