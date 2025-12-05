Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso© LAPRESSE

Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso

L'azzurro si aggiudica la prova con il il tempo di 49"27. Quinto posto per Lorenzo Mora
1 min

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro negli Europei di vasca corta in corso a Dublino. L'azzurro si è aggiudicato la gara dei 100 dorso, con il tempo di 49"27. L'azzurro ha preceduto il francese Newen Tomac con 49"4. Medaglia di  bronzo per il britannico Oliver Morgan con 49"68, quinto posto per Lorenzo Mora (49"95).

Ceccon in testa dai 75 metri

Ceccon è balzato in testa alla gara ai 75 metri ed ha tenuto la prima posizione fino alla fine, difendendosi dagli attacchi del francese Mewen Tomac, che ha chiuso al secondo posto vincendo la medaglia d'argento. Solo sesto il romeno Popescu, che era partito in testa e aveva guidato la gara fino a metà gara. "Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso", ha dichiarato Ceccon al termine della gara. "Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

