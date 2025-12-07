I commenti esilaranti su Ceccon campione europeo: “Sono una pip…”. E spunta Sofia Goggia

Ceccon si diverte sui social dopo l'oro a Lublino. E 'spunta' Sofia Goggia

Un trionfo celebrato dallo stesso Ceccon sul proprio profilo Instagram: "Il mio primo titolo europeo in vasca corta. Sono così felice!", ha scritto il 24enne nuotatore veneto a corredo di una serie di foto relative alla finale vinta sui 100 dorso e accompagnando il testo con una decine di sorrisi emoji. Tantissimi i commenti ed è esilarante la risposta data dall'azzurro a uno in particolare: " Manco il record italiano hai fatto" scrive un utente; "Sono una pip..." è la scherzosa replica di Ceccon. E prprio tra i commenti ne è spuntato uno 'criptico' di Sofia Goggia, che ieri intanto ha chiuso all'ottavo posto il gigante femminile a Mont-Trembland: "E le bisnonne mute", ha scritto la sciatrice azzurra.