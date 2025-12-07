Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I commenti esilaranti su Ceccon campione europeo: “Sono una pip…”. E spunta Sofia Goggia

Il nuotatore azzurro si diverte sui social dopo l'oro conquistato nei 100 dorso a Lublino e, a commentare il suo post, arriva anche la sciatrice: tutti i dettagli
2 min
TagscecconNuotoSofia Goggia

ROMA - Ennesima grande impresa per Thomas Ceccon che agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia, ha vinto la medaglia d'oro nei 100 dorso con il tempo di 49"27 (argento al francese Newen Tomac con 49"4 e bronzo al britannico Oliver Morgan con 49"68).

Ceccon si diverte sui social dopo l'oro a Lublino. E 'spunta' Sofia Goggia

Un trionfo celebrato dallo stesso Ceccon sul proprio profilo Instagram: "Il mio primo titolo europeo in vasca corta. Sono così felice!", ha scritto il 24enne nuotatore veneto a corredo di una serie di foto relative alla finale vinta sui 100 dorso e accompagnando il testo con una decine di sorrisi emoji. Tantissimi i commenti ed è esilarante la risposta data dall'azzurro a uno in particolare: "Manco il record italiano hai fatto" scrive un utente; "Sono una pip..." è la scherzosa replica di Ceccon. E prprio tra i commenti  ne è spuntato uno 'criptico' di Sofia Goggia, che ieri intanto ha chiuso all'ottavo posto il gigante femminile a Mont-Trembland: "E le bisnonne mute", ha scritto la sciatrice azzurra.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Oro nei 100 dorso a Lublino per CecconCeccon e il rapporto con Federica Pellegrini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS