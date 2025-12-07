LUBLINO (Polonia) - Sara Curtis vince la medaglia d'oro nei 50 dorso nell'ultima giornata degli Europei in vasca corta di nuoto a Lublino. La 19enne piemontese batte anche il record europeo in 25"49, superando la francese Analia Pigree (25"96) e l'olandese Maaike de Waard (25"97). Quarta la britannica Lauren Cox in 26"03. Passano pochi minuti e la stessa Curtis torna in gara, aggiudicandosi l'argento nei 50 stile libero , con il tempo di 23"41, ex aequo con la francese Beryl Gastaldello: l'oro va alla polacca Katarzyna Wasick con il tempo di 23"20. Tra gli uomini Simone Cerasuolo è medaglia d'oro nei 50 rana: 25"67 (record italiano) il tempo del romagnolo, che tiene testa al turco Huseyin Emre Sakci, argento in 25"85. Bronzo per Nicolò Martinenghi in 25"86, con un'ottima seconda vasca. Oro anche per Simona Quadarella nei 1.500 stile libero. La romana ha trionfato con il tempo di 15'29"93, sbaragliando la concorrenza con la tedesca Maya Werner argento a oltre 17 secondi (15'47"00) e l'ungherese Ajna Kesely bronzo in 15'51"73. La giornata trionfale per l'Italia è continuata con l'oro e il titolo europeo di Alberto Razzetti nei 400 misti, chiusi con il tempo di 3'58"79. Secondo posto per il britannico Max Litchfield in 4'03"25, terzo il tedesco Cedric Bussing in 4'03"51. Oro infine alla staffetta 4x50 misti azzurra maschile: 1'30"49 il tempo confezionato da Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Simone Stefani e Leonardo Deplano , che dominano la concorrenza di Francia (argento in 1'30"99) e della sorprendente Spagna (bronzo in 1'31"84).

Le parole di Curtis e Cerasuolo

Terzo posto e bronzo azzurro anche nei 50 dorso maschili, grazie Francesco Lazzari che nuota a due centesimi dal primato personale (22"76) e si arrende solamente all'estone Ralf Tribuntsov (22"68) e al ceco Miroslav Knedla (22"69). Quarto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora (22"83). Bronzo alla nostra nazionale pure nei 200 farfalla femminili, grazie ad Anita Gastaldi, terza in 2'04"07 dietro all'irlandese Ellen Walshe, oro con il tempo di 2'03"24, e alla danese Helena Rosendah Bach, argento in 2'03"55. Bronzo all'Italia anche nella 4x50 mista femminile: Costanza Cocconcelli, Irene Burato, Silvia Di Pietro e Sara Curtis mettono insieme un ottimo 1'44"33 e terminano alle spalle di Olanda (oro in 1'42"83) e Svezia (argento in 1'43"79). L'Italia ha vinto per la prima volta anche il medagliere negli Europei in vasca corta. "Sono troppo contenta del record e di tutto quello che sta avvenendo in questo europeo - spiega a caldo Sara Curtis, interpellata da Raisport, a proposito dell'oro nei 50 dostro - un record del genere non me l'aspettavo". Poi, dopo l'argento nei 50 stile, Curtis aggiunge: "È stato molto divertente sinceramente, l'ho presa un po' come una sfida per me stessa. Esserci riuscita nelle condizioni in cui stavo stamattina...sono molto contenta, me le sono sudate entrambe ed è stato divertente". Meno felice Simone Cerasuolo: "Sono contento per la medaglia, ma assolutamente non soddisfatto per la gara - le parole del nuovo campione europeo dei 50 rana - sono un po' preoccupato, dal primo metro nel riscaldamento mi sentivo veramente male, totalmente vuoto. Comunque è una medaglia, sono contentissimo, se a gennaio 2025 mi avessero detto che avrei vinto Mondiale ed Europeo avrei mandato tutti a quel paese. Invece è successo".