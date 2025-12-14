Us Acli e Sos Villaggi dei Bambini, alla Piscina dei Mosaici la staffetta solidale

Us Acli al fianco di Sos Villaggi dei Bambini

"Dal protocollo siglato nel 2023 con Sos Villaggi dei Bambini abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro impegno nelle politiche sociali e di inclusione attraverso lo sport, avvalendoci anche un di un compagno di viaggio, da sempre in prima linea con i più piccoli - le parole del presidente nazionale US ACLI, Damiano Lembo -. Il nuoto è una disciplina che aggrega moltissimo e la staffetta a cui abbiamo assistito ne è l'esempio migliore, perché il 'testimone' che si raccoglie in vasca è lo stesso che noi dirigenti, tecnici e volontari ci passiamo quotidianamente per rendere lo sport sempre più accessibile. Il movimento natatorio, inoltre, è una realtà ormai consolidata al nostro interno, con un'ampia partecipazione che porta avanti in tutto e per tutto la mission dell'Ente, mettendo insieme bambini e genitori, perché famiglia vuol dire comunità". Dopo l'intervento di Lembo è stata poi presentata la nuova commissione nuoto Us Acli.