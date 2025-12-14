Us Acli e Sos Villaggi dei Bambini, alla Piscina dei Mosaici la staffetta solidale
ROMA - Un pomeriggio di festa e all'insegna di solidarietà a Roma. La cerimonia di premiazione dei settori nuoto e nuoto in acque libere Us Acli, andata in scena ieri presso il Salone d'Onore del Coni, si è conclusa poi nella Piscina dei Mosaici del Foro Italico con la staffetta solidale in favore di Sos Villaggi dei Bambini, organizzazione al fianco dei più piccoli senza famiglia o che comunque vertono in condizioni di difficoltà.
Us Acli al fianco di Sos Villaggi dei Bambini
"Dal protocollo siglato nel 2023 con Sos Villaggi dei Bambini abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro impegno nelle politiche sociali e di inclusione attraverso lo sport, avvalendoci anche un di un compagno di viaggio, da sempre in prima linea con i più piccoli - le parole del presidente nazionale US ACLI, Damiano Lembo -. Il nuoto è una disciplina che aggrega moltissimo e la staffetta a cui abbiamo assistito ne è l'esempio migliore, perché il 'testimone' che si raccoglie in vasca è lo stesso che noi dirigenti, tecnici e volontari ci passiamo quotidianamente per rendere lo sport sempre più accessibile. Il movimento natatorio, inoltre, è una realtà ormai consolidata al nostro interno, con un'ampia partecipazione che porta avanti in tutto e per tutto la mission dell'Ente, mettendo insieme bambini e genitori, perché famiglia vuol dire comunità". Dopo l'intervento di Lembo è stata poi presentata la nuova commissione nuoto Us Acli.