Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ryan Lochte, il divorzio costa caro: vendute all'asta le medaglie olimpiche© AP

Ryan Lochte, il divorzio costa caro: vendute all'asta le medaglie olimpiche

Il pluricampione di nuoto, costretto a mettere all'asta i simboli delle vittorie alle Olimpiadi dopo la separazione dalla moglie
1 min

Il divorzio dalla moglie e i problemi economici che ne sono seguiti, hanno portato Ryan Lochte ad un gesto estremo. L'ex campione di nuoto è stato costretto a vendere le sue medaglie olimpiche. Lochte (dodici volte a medaglia nelle Olimpiadi) ha divorziato dall'ex playmate di Playboy Kayla Reid ed ha messo all'asta tre delle sue sei medaglie d'oro conquistate ai giochi olimpici, per un totale di 385.520 dollari (circa 400mila euro).

Lochte e le medaglie vendute all'asta

Il pluricampione olimpico aveva già venduto in passato sei medaglie olimpiche, di bronzo e d'argento, per 166.000 dollari nel 2022. Oggi ha ceduto la della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183.000 dollari), vinta con Michael Phelps, la medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80.000 dollari) e quella d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122.000 dollari). "Non ho mai nuotato per le medaglie d'oro. La mia passione è sempre stata quella di essere uno dei migliori nuotatori al mondo", aveva riferito Lochte dopo la cessione delle prime medaglie. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Filippo Magnini, nuova avventuraCurtis show agli Europei

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS