Ryan Lochte, il divorzio costa caro: vendute all'asta le medaglie olimpiche

Il divorzio dalla moglie e i problemi economici che ne sono seguiti, hanno portato Ryan Lochte ad un gesto estremo. L'ex campione di nuoto è stato costretto a vendere le sue medaglie olimpiche. Lochte (dodici volte a medaglia nelle Olimpiadi) ha divorziato dall'ex playmate di Playboy Kayla Reid ed ha messo all'asta tre delle sue sei medaglie d'oro conquistate ai giochi olimpici, per un totale di 385.520 dollari (circa 400mila euro).

Lochte e le medaglie vendute all'asta

Il pluricampione olimpico aveva già venduto in passato sei medaglie olimpiche, di bronzo e d'argento, per 166.000 dollari nel 2022. Oggi ha ceduto la della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183.000 dollari), vinta con Michael Phelps, la medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80.000 dollari) e quella d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122.000 dollari). "Non ho mai nuotato per le medaglie d'oro. La mia passione è sempre stata quella di essere uno dei migliori nuotatori al mondo", aveva riferito Lochte dopo la cessione delle prime medaglie.