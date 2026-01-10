Benedetta Pilato torna sui social dopo il caso furto a Singapore: cosa ha scritto e la decisione sui commenti

Benedetta Pilato torna ufficialmente sui social. La nuotatrice azzurra era stata sospesa per 90 giorni dalla Federazione Italiana Nuoto dalle "attività sociali e federali" dopo la vicenda che l'aveva vista protagonista insieme a Chiara Tarantino. Le due atlete erano state fermate all'aeroporto di Singapore dopo un tentativo di furto.

Benedetta Pilato e il messaggio social

La nuotatrice azzurra, una volta terminata la sospensione, è tornata a condividere alcuni momenti della sua vita privata sui social, postando alcune foto e accompagnandole con un commento: "Può darsi che porti...", una parte di un brano di Vasco Rossi, "Dillo alla luna". Non è sfuggito un particolare significativo: l'atleta ha lasciato i commenti aperti, permettendo a tutti i suoi followers di scriverle. Molti, le hanno dato il bentornato!