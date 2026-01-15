Clamorosa Katie Ledecky: torna in vasca e stampa un tempo record sui 1500 stile libero

AUSTIN (Stati Uniti) - Ferma dall'estate scorsa, quando 2 ori ai Mondiali di Singapore, Katie Ledecky è tornata in vasca nelle Pro Swim Series 2026 , vincendo i 1.500 stile libero con un tempo straordinario. A quasi 29 anni, la fuoriclasse statunitense del nuoto ha fatto fermare il cronometro 15'23"21, secondo miglior tempo di sempre, migliore anche del record olimpico di 15'30"02 con cui ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi del 2024.

Ledecky è raggiante

"Avevo aspettative molto basse perché non sapevo come sarei tornata dall'allenamento natalizio - ha detto una raggiante Ledecky al sito SwimSwam - era la mia prima gara in una piscina olimpionica dai Campionati del Mondo di Singapore, ma a volte raggiungo i miei migliori tempi con aspettative basse. È un inizio d'anno pazzesco per me. Credo di aver nuotato 15'42" a gennaio dell'anno scorso". Di Ledecky è anche il primato del mondo sulla distanza, 15'20"48, realizzato nel 2018.