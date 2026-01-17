L’allenatore di Benedetta Pilato dice tutto: “Mi interessa che stia bene”. Ecco quando tornerà in acqua

Anche inciampando si fa un passo avanti». Benedetta Pilato torna a parlare. Chiusa il 7 gennaio scorso la parentesi dei tre mesi di sospensione per il caso-Singapore, l’azzurra campionessa del mondo, d’Europa e quarta ai Giochi nei 100 rana, è stata ospite di Chora media, nel podcast SEIETRENTA di Mario Calabresi. Benny, che all’inizio di questa stagione ha lasciato Torino per trasferirsi a Roma, sempre sponda Aniene, è tornata sugli episodi che - più delle medaglie - l’hanno messa al centro dell’attenzione. E pensare che le cose andavano bene: il bronzo mondiale nei 50 rana a Singapore, l’occasione di una vacanza dall’altra parte del mondo assieme alle amiche della nazionale. Compresa Chiara Tarantino, anche lei coinvolta nel fattaccio del duty-free e, come Benny, fermata per tre mesi: «Ci stavamo divertendo - racconta - poi è successo un pastrocchio. Abbiamo fatto un errore, una bravata e ne abbiamo pagato le conseguenze. Abbiamo chiesto scusa e ribadisco che io mi sono scusata con chi dovevo. Per fortuna tutto si è risolto in pochissimo tempo e per questo dobbiamo ringraziare».

Il futuro di Benedetta Pilato

Le difficoltà ci sono state anche dopo: «È stata dura per me e la mia famiglia. Mi sono trovata ad affrontare una cosa più grande di me. Sono fortunata perché ho avuto e ho persone che ci sono e mi hanno aiutato». Al di là della squalifica, Pilato ha sperimentato sulla sua pelle l’odio social. L’ultimo a farne le spese, sempre restando in tema di sport, è stato Kimi Antonelli, baby talento della formula 1, pilota ufficiale Mercedes, colpevole, secondo le assurde logiche del web, di aver favorito Norris nella corsa al mondiale contro Verstappen. Benny conferma: «Sono stata in silenzio per molto tempo e ne avevo bisogno. Ho sbagliato, è vero, ma i commenti social sono stati la cosa peggiore da affrontare». Versando lacrime: «Sì, perché ho avuto paura di aver rovinato tutto». Con il trasferimento da Torino a Roma ha di nuovo stravolto la sua vita: «A Torino ho comprato casa, la vita andava bene, la carriera un po’ meno: il mio corpo non reagiva come doveva agli stimoli. È stato uno degli anni più difficili della mia carriera nonostante il bronzo mondiale. Ma questo cambiamento mi ha fatto bene e mi ha aiutato anche a pensare meno possibile a tutto quello che stava succedendo». Anche se la prima avventura romana è stata il furto della sua macchina sotto casa. Il futuro è oggi: «Dal punto di vista fisico mi sono “risistemata” ma soprattutto ho ritrovato la gioia di nuotare che avevo un po’ perso». Vedremo un’altra Pilato: «Come persona mi sento cambiata, ho capito tante cose. Sono caduta e questo mi ha fatto crescere». Curioso il rapporto di Benny con lo sport: «Mi piace farlo ma non guardarlo. Amo nuotare e gareggiare ma da spettatrice in realtà non ci capisco neanche molto. Per questo non non ho visto in televisione gli Europei che ho saltato per via della sospensione». Restano i retroscena olimpici. La delusione di Tokyo 2021 (squalificata nei 100 rana): «Non stavo bene fisicamente a causa della mononucleosi e neanche con il resto della squadra, io così piccola in mezzo ai grandi». A Parigi 2024, invece, quel quarto posto di un centesimo visto come una sconfitta da tutti ma non da lei: «Perché a differenza di tre anni prima mi ero goduta l’avvicinamento e l’Olimpiade stessa. Il senso della mia felicità era quello». Cambiata, cresciuta ma sempre lei: «Nessuno farebbe la fila al luna park per le montagne russe piatte. Forse potrebbe piacermi un po’ di regolarità, ma non fa parte proprio di me». Allacciamo le cinture.