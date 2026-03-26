Tevere Remo organizza la 9ª traversata a nuoto

Mercoledì 25 marzo è stata presentata al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo la 9° edizione della Traversata a nuoto organizzata dal Circolo. Quest’anno, si terrà il 14 giugno nel Golfo di Procchio, all’Isola d’Elba. A presentare l’evento è stato il Presidente Daniele Masala e il Comitato organizzatore presieduto dall’ideatore Alberto Costantini, il direttore al nuoto Roberto Serio e il direttore tecnico Alessandro Terrin. Alla serata era presente anche l’Associazione sportiva La Guardiola dell’isola d’Elba, che co-organizza la traversata. Alessandro Terrin, già campione di nuoto in nazionale dal 2002 al 2010, ha presentato i dettagli tecnici della competizione sottolineando la sua importanza come momento sociale e di condivisione. Gli iscritti potranno scegliere tra i tre percorsi proposti dal comitato organizzatore: il primo di 1 km accessibile a tutti, anche con il solo certificato di idoneità sportiva non agonistica; il secondo di 2 km e il terzo di 4 km competitivi per i più ambiziosi e allenati, che necessitano del certificato medico sportivo agonistico. Per partecipare alla traversata, sarà richiesto il tesseramento FIN o ad altro ente di promozione sportiva a livello nazionale, la boa galleggiante per la sicurezza.