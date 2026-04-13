Federnuoto, stop al bando: riammessi gli atleti russi, ma ad una condizione

Rivoluzione nel nuoto, o ritorno al passato. È ufficiale lo stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia , che potranno tornare a partecipare alle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto. Una svolta attesa da tempo, in nome dei prinicipi dello sport, e che però sarà condizionata da alcuni vincoli.

Tutti uguali in vasca, ma...

L'annuncio arriva dalla stessa World Aquatics, che aveva già aperto le porte a russi e bielorussi nelle gare juniores e ammesso diversi senior, seppur come atleti neutrali: d'ora in poi saranno tutti uguali in vasca, con divise, bandiere e inni. C'è però un'unica condizione alla quale Russia e Bielorussia dovranno sottostare per tornare a gareggiare: superarare almeno quattro controlli antidoping consecutivi.