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lunedì 13 aprile 2026
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Federnuoto, stop al bando: riammessi gli atleti russi, ma ad una condizione

Russia e Bielorussia potranno tornare a partecipare alle gare con divise, bandiere, inni ed il benestare dell'antidoping
1 min
TagsFedernuotoRussiaBielorussia

Rivoluzione nel nuoto, o ritorno al passato. È ufficiale lo stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia, che potranno tornare a partecipare alle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto. Una svolta attesa da tempo, in nome dei prinicipi dello sport, e che però sarà condizionata da alcuni vincoli.

Tutti uguali in vasca, ma...

L'annuncio arriva dalla stessa World Aquatics, che aveva già aperto le porte a russi e bielorussi nelle gare juniores e ammesso diversi senior, seppur come atleti neutrali: d'ora in poi saranno tutti uguali in vasca, con divise, bandiere e inni. C'è però un'unica condizione alla quale Russia e Bielorussia dovranno sottostare per tornare a gareggiare: superarare almeno quattro controlli antidoping consecutivi.

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