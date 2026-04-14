Nuoto, la Coppa del Mondo in acque libere sbarca in Sardegna: attesa per Paltrinieri 

La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere sbarca a Golfo Aranci, nella Sardegna nord orientale: l'appuntamento è fissato l'1 e il 2 maggio. Gli atleti che parteciperanno alla 10 km (da percorrere, per sei volte, un perimetro rettangolare lungo 1666 metri) saranno in tutto 136 (77 uomini ,59 donne), 23 in più rispetto alla precedente edizione e in rappresentanza di 26 nazioni. Sarà battaglia fin dalla prima bracciata.

Paltrinieri si scalda per la Coppa del Mondo

Nella competizione maschile grande attesa per Greg Paltrinieri. Ha cominciato la Coppa con un settimo posto in Egitto. Meglio di lui ha fatto Domenico Acerenza, giunto terzo. A Soma Bay Marcello Guidi è invece giunto sesto. Tra i favoriti il tedesco Florian Wellbrock che su questa distanza vanta un oro alle olimpiadi di Tokio 2020, tre ori ai mondiali (Singapore 2025, Fukuoka 2023, Gwanju 2019) e ha trionfato nella prima tappa egiziana davanti all'ungherese David Betlehem.

E a proposito di assi magiari, la lista dei favoriti comprende pure Kristóf Rasovszky, oro alle olimpiadi di Parigi 2024, ai mondiali di Doha 2024 e agli Europei croati di Cittavecchia 2025.

Taddeucci pronta per la Sardegna

Tra le donne attenzione alla fiorentina Ginevra Taddeucci. La sua leadership può essere insidiata dall'australiana Moesha Johnson, vittoriosa nella prima tappa, che a Singapore 2025, ha vinto sia sui 5 km, sia sui 10 km, mentre a Parigi 2024 ha conquistato l'argento.