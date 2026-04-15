Assoluti primaverili, Sara Curtis show: miglior tempo e record italiani sui 50 dorso

Sara Curtis è la protagonista assoluta della seconda giornata delle finali degli Assoluti Unipol, che si stanno svolgendo nella piscina di Via Monte Rosa di Riccione (Rn), e che mettono in palio anche i pass per gli Europei di Parigi 2026. La nuotatrice azzurra si è imposta nella gara dei 50 dorso.

Record italiano per Sara Curtis

Un successo che le ha permesso di conquistare il titolo, la qualificazione agli Europei e il record italiano. Sara Curtis ha infatti fatto registrare il tempo di 27"33, migliorando il precedente primato di Silvia Scalia, che nelle semifinali di Roma 2022 fece registrare il tempo di 27"39 (poi conquistò la medaglia d'argento).

"Studio e mi alleno alla grande"

"Sono felicissima perchè era uno degli obiettivi di questi campionati - ha dichiarato Curtis, in Italia seguita da Thomas Maggiora -. Sono contenta di quello che sto affrontando negli Stati Uniti: studio e mi alleno alla grande. Ho trovato un gruppo bellissimo. Affronterò tante gare a Riccione: sarà divertente". Completano il podio Federica Toma in 28"20 e Francesca Pasquino.