Nuoto, Miressi e Pilato al Grand Prix di Napoli 2026: 1.200 atleti alla Scandone

Sarà un’edizione da record quella del Grand Prix Città di Napoli – trofeo Vecchio Amaro del Capo, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio alla piscina Scandone. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario natatorio italiano, richiamando quasi 1.200 atleti da tutta la penisola. L’organizzazione è curata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione guidata da Luciano Cotena, con la direzione tecnica affidata a Francesco Vespe. Il meeting si colloca in un momento chiave della stagione, tra i campionati italiani Assoluti e il prestigioso trofeo Sette Colli, rappresentando un banco di prova importante in vista degli Europei di Parigi, in programma dal 31 luglio al 16 agosto.

Numeri da record e iscrizioni chiuse in anticipo

Il dato più significativo di questa edizione è senza dubbio l’enorme partecipazione. Le richieste hanno superato ogni aspettativa, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a chiudere le iscrizioni con un mese di anticipo. Un segnale chiaro della crescita e dell’attrattività del meeting napoletano, ormai punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati.

I grandi nomi: da Miressi a Pilato

Tra i protagonisti più attesi spicca Alessandro Miressi, classe 1998 e uno dei volti più rappresentativi dello stile libero azzurro. Nel suo palmarès figurano il bronzo olimpico nella staffetta 4x100 stile libero a Parigi 2024 e due argenti conquistati ai Mondiali di Doha nello stesso anno. Miressi vanta anche risultati di prestigio come l’argento e il bronzo olimpico a Tokyo e il titolo mondiale nella staffetta mista a Budapest 2022.