Consolo rinviato a giudizio per calunnia contro il Presidente Barelli

Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia Valeria Casciello ha disposto il rinvio a giudizio di Bartolo Consolo (ex presidente della Federazione Italiana Nuoto e della LEN, oggi European Aquatics di cui è presidente onorario, ed ex segretario generale della FINA, oggi World Aquatics)

Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia Valeria Casciello ha disposto il rinvio a giudizio di Bartolo Consolo (ex presidente della Federazione Italiana Nuoto e della LEN, oggi European Aquatics di cui è presidente onorario, ed ex segretario generale della FINA, oggi World Aquatics), con l'accusa di calunnia (art. 368 c.p.) ai danni del Presidente della Federnuoto Paolo Barelli e della consorte Rita Rubertini. Secondo il decreto emesso il 22 aprile 2026, Consolo avrebbe accusato il presidente Barelli di gravi reati, supportando la sua denuncia con documenti risultati falsi. Il GUP ha fissato la prima udienza davanti al Tribunale di Perugia il prossimo 17 dicembre 2026. Il presidente Barelli e la moglie si sono costituiti parte civile nel procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA