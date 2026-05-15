La bellissima storia di Grazia: a 7 anni scopre una grave malattia, a 13 realizza il suo sogno grazie a Martinenghi
Un sorriso nonostante la malattia per Grazia, 13 anni, che quando ne aveva solo 7 ha avuto la diagnosi di un disgerminoma maligno al cervello che l’ha costretta a lasciare tutto. Fin da piccola appassionata di nuoto, faceva parte di una squadra agonistica e sognava di diventare una nuotatrice professionista. "Nessuno può capire realmente cosa ho dovuto affrontare, cosa significa essere privata di ciò che ami di più al mondo. Ho sofferto, ho pianto. Ma se c'è una cosa che questo sport mi ha insegnato, è stata quella di non arrendermi mai" racconta Grazia. Nel lungo e difficile percorso di cura, un desiderio l’ha sempre accompagnata: tornare in acqua. E non solo. Farlo accanto al suo idolo, Nicolò Martinenghi, campione olimpico e mondiale di nuoto.
Il sogno si è avverato
Grazie a Make-A-Wish Italia ETS, questo sogno è diventato realtà. L’associazione realizza desideri che cambiano la vita di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro gioia, forza e speranza. In una giornata carica di emozione, Grazia è tornata finalmente in piscina, vivendo il desiderio che aveva immaginato per tanto tempo: nuotare insieme al suo campione. "È stata davvero una giornata fantastica e mi sono divertita molto. Per me è stata una soddisfazione immensa: mi sono sentita orgogliosa e felice", ha raccontato con entusiasmo Grazia. Accanto a lei, Nicolò Martinenghi ha condiviso non solo la vasca, ma anche un momento autentico di vicinanza: "La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso". Quello di Grazia è un desiderio che va oltre l’incontro con un idolo: è il simbolo di una conquista personale, di un ritorno alla vita e alle proprie passioni. Nelle parole che lei stessa ha scritto a Make-A-Wish Italia ETS, emerge con forza il senso profondo di questo momento: tornare a nuotare significa tornare a sognare, a lottare, a credere nel futuro. "La vita mi ha insegnato che tutto è possibile", scrive Grazia nella sua lettera.