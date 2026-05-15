La bellissima storia di Grazia: a 7 anni scopre una grave malattia, a 13 realizza il suo sogno grazie a Martinenghi

Un sorriso nonostante la malattia per Grazia, 13 anni, che quando ne aveva solo 7 ha avuto la diagnosi di un disgerminoma maligno al cervello che l’ha costretta a lasciare tutto. Fin da piccola appassionata di nuoto, faceva parte di una squadra agonistica e sognava di diventare una nuotatrice professionista. "Nessuno può capire realmente cosa ho dovuto affrontare , cosa significa essere privata di ciò che ami di più al mondo. Ho sofferto, ho pianto. Ma se c'è una cosa che questo sport mi ha insegnato, è stata quella di non arrendermi mai" racconta Grazia. Nel lungo e difficile percorso di cura, un desiderio l’ha sempre accompagnata: tornare in acqua. E non solo. Farlo accanto al suo idolo, Nicolò Martinenghi , campione olimpico e mondiale di nuoto.

Il sogno si è avverato

Grazie a Make-A-Wish Italia ETS, questo sogno è diventato realtà. L’associazione realizza desideri che cambiano la vita di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro gioia, forza e speranza. In una giornata carica di emozione, Grazia è tornata finalmente in piscina, vivendo il desiderio che aveva immaginato per tanto tempo: nuotare insieme al suo campione. "È stata davvero una giornata fantastica e mi sono divertita molto. Per me è stata una soddisfazione immensa: mi sono sentita orgogliosa e felice", ha raccontato con entusiasmo Grazia. Accanto a lei, Nicolò Martinenghi ha condiviso non solo la vasca, ma anche un momento autentico di vicinanza: "La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso". Quello di Grazia è un desiderio che va oltre l’incontro con un idolo: è il simbolo di una conquista personale, di un ritorno alla vita e alle proprie passioni. Nelle parole che lei stessa ha scritto a Make-A-Wish Italia ETS, emerge con forza il senso profondo di questo momento: tornare a nuotare significa tornare a sognare, a lottare, a credere nel futuro. "La vita mi ha insegnato che tutto è possibile", scrive Grazia nella sua lettera.