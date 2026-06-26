Curtis show al Settecolli: record italiano dei 50 dorso in batteria

ROMA - Si apre con un record la 62ª edizione del Trofeo Settecolli , in programma da oggi a domenica 28 giugno a Roma, allo Stadio del nuoto del Foro Italico. Sara Curtis , nelle batterie dei 50 dorso, ha migliorato il primato italiano nuotando in 27''23 , abbassando il suo precedente record di un decimo di secondo (Riccione, 15 aprile 2026). La 19enne piemontese ha vissuto dapprima il brivido della squalifica per essere uscita oltre i quindici metri con la subacquea, poi è stata riammessa dopo il ricorso e prenderà parte alla finale in programma oggi alle 19:03.

Bene Martinenghi, Ceccon in ombra

Nella finale dei 50 dorso maschili, invece, ci saranno in finale sia il primatista italiano Michele Lamberti sia Francesco Lazzari. Bene anche Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti - il migliore tra gli azzurri - e Simone Cerasuolo, tutti qualificati alla finale dei 50 rana maschili, così come Marco De Tullio, il fratello Luca, Matteo Lamberti e Gabriele Detti che strappano il pass per l'atto conclusivo nei 400 stile libero. In finale anche Benedetta Pilato nei 100 rana con il tempo di 1'06''96, così come Lisa Angolini in 1'06''91. Male, invece, Thomas Ceccon che chiude nono nella sua batteria dei 100 farfalla con il tempo di 53''60. Alla fine della mattinata il suo tempo è addirittura il 26° nel totale dei 68 concorrenti delle 7 batterie. Ceccon detiene il primato italiano della distanza in 50"42.