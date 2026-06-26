Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Curtis nella storia a Settecolli: record europeo nei 50 dorso, è la quinta prestazione di sempre!

La torinese classe 2006 ferma il cronometro sul tempo di 27"07 e precede di quasi un secondo Costanza Cocconcelli
2 min
TagsCURTISSettecollirecord

ROMA Sara Curtis entra nella storia del nuoto italiano, illuminando con una prestazione da urlo la 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto, in programma fino a domenica 28 giugno allo Stadio del Nuoto nel cuore del Foro Italico, a Roma. La 20enne di Savigliano ha infatti stabilito il nuovo record europeo dei 50 dorso con il tempo di 27"07. Quello dell'azzurra è anche il quinto tempo di sempre sulla distanza. Già in mattinata Curtis aveva nuotato centrando il record italiano in 27"23, abbassando di dieci centesimi il tempo siglato agli Assoluti di Riccione lo scorso aprile. Al secondo posto Costanza Cocconcelli in 27"87, tempo che vale all'azzurra la qualificazione per gli Europei di Parigi, precedendo Chiara Lamanna, terza.

Curtis al settimo cielo: "Sono felice, record europeo importante"

"Sono contenta, riuscire a nuotare un record europeo è importante considerando il periodo. Sono arrivata alla conclusione che bisogna essere in grado di siglare i personali anche sotto carico.Sono felice di averlo fatto davanti a questo pubblico", ha detto la piemontese, classe 2006, ai microfoni di Rai Sport. Stamattina, venerdì 26 giugno, i giudici avevano accolto il reclamo avverso in merito alla squalifica inizialmente inflitta a Sara: "E' stato un bel via vai - ha commentato -. Un errore può succedere e l'avrei presa benissimo, ma sono contenta di aver avuto la possibilità di nuotare. Ne è valsa la pena". L'azzurra ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Spero che questo record duri un po' e che sia io magari a superarlo nuovamente. Parigi? Proverò a limarlo, sono fiduciosa", ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Da non perdere

Curtis da impazzire a Settecolli: è record italianoCurtis leggendaria agli Europei

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS