Curtis nella storia a Settecolli: record europeo nei 50 dorso, è la quinta prestazione di sempre!
ROMA - Sara Curtis entra nella storia del nuoto italiano, illuminando con una prestazione da urlo la 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto, in programma fino a domenica 28 giugno allo Stadio del Nuoto nel cuore del Foro Italico, a Roma. La 20enne di Savigliano ha infatti stabilito il nuovo record europeo dei 50 dorso con il tempo di 27"07. Quello dell'azzurra è anche il quinto tempo di sempre sulla distanza. Già in mattinata Curtis aveva nuotato centrando il record italiano in 27"23, abbassando di dieci centesimi il tempo siglato agli Assoluti di Riccione lo scorso aprile. Al secondo posto Costanza Cocconcelli in 27"87, tempo che vale all'azzurra la qualificazione per gli Europei di Parigi, precedendo Chiara Lamanna, terza.
Curtis al settimo cielo: "Sono felice, record europeo importante"
"Sono contenta, riuscire a nuotare un record europeo è importante considerando il periodo. Sono arrivata alla conclusione che bisogna essere in grado di siglare i personali anche sotto carico.Sono felice di averlo fatto davanti a questo pubblico", ha detto la piemontese, classe 2006, ai microfoni di Rai Sport. Stamattina, venerdì 26 giugno, i giudici avevano accolto il reclamo avverso in merito alla squalifica inizialmente inflitta a Sara: "E' stato un bel via vai - ha commentato -. Un errore può succedere e l'avrei presa benissimo, ma sono contenta di aver avuto la possibilità di nuotare. Ne è valsa la pena". L'azzurra ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Spero che questo record duri un po' e che sia io magari a superarlo nuovamente. Parigi? Proverò a limarlo, sono fiduciosa", ha aggiunto.