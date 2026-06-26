Curtis al settimo cielo: "Sono felice, record europeo importante"

"Sono contenta, riuscire a nuotare un record europeo è importante considerando il periodo. Sono arrivata alla conclusione che bisogna essere in grado di siglare i personali anche sotto carico.Sono felice di averlo fatto davanti a questo pubblico", ha detto la piemontese, classe 2006, ai microfoni di Rai Sport. Stamattina, venerdì 26 giugno, i giudici avevano accolto il reclamo avverso in merito alla squalifica inizialmente inflitta a Sara: "E' stato un bel via vai - ha commentato -. Un errore può succedere e l'avrei presa benissimo, ma sono contenta di aver avuto la possibilità di nuotare. Ne è valsa la pena". L'azzurra ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Spero che questo record duri un po' e che sia io magari a superarlo nuovamente. Parigi? Proverò a limarlo, sono fiduciosa", ha aggiunto.