Curtis, nuovo record al Settecolli: è la prima azzurra a scendere sotto i 53" nei 100 stile

Sara Curtis è ancora da record al Settecolli

Una grande prova quella della 19enne piemontese Curtis, che ha chiuso terza in una vasca condivisa con chi ha invece segnato il record del mondo: Marrit Steenbergen. L'olandese ha nuotato in 51.68 cancellando il precedente di 51.71 di Sarah Sjoestroem, mentre Curtis con 52.69 non solo ha migliorato il record italiano (che era sempre suo), ma è diventata anche la prima azzurra della storia a scendere sotto la barriera dei 53 secondi nei 100 stile. Pace fatta dunque con una disciplina che fino a questo momento le era sempre stata ostica? Forse sì. "Ma rimane un rapporto di amore e odio con i cento - ha detto l'italiana uscendo soddisfatta dalla vasca -. Volevo abbattere questa barriera più di ogni altra cosa e sapevo di poterci riuscire. Se voglio fare finali mondiali e olimpiche in questa disciplina devo stare sempre sotto i 53 secondi". E così ora l'appuntamento è a Parigi, per gli Europei di agosto. "Si preannuncia una bell'estate", ha aggiunto una sorridente Curtis prima di lasciare la piscina ai colleghi maschi dei 100 stile.

Bene le azzurre Pilato e Quadarella, terzo posto per Martinenghi

Qui a dominare, nemmeno a dirlo, è stato il rumeno David Popovici con un 47.24 che vale il nuovo record del Settecolli. A scaldare il pubblico del Foro Italico, poi, ci ha pensato la rana, specialità che ha visto primeggiare Benedetta Pilato nei 50 (prima con il tempo di 30 secondi netti, davanti a Lisa Angiolini), mentre nei 100 uomini, l'oro olimpico di Parigi 2024, Nicolò Martinenghi, ha chiuso al terzo posto con 59.79. Una giornata comunque da ricordare per il nuoto azzurro, conclusa dalla romana e 'padrona di casa' Simona Quadarella che negli 800 stile libero ha vinto in 8:21.03. Poco prima si era aperta con la vittoria nei 200 farfalla di Federico Burdisso (che ha così staccato il pass per gli Europei di Parigi di agosto) e il saluto al nuoto di Luca Dotto.

La 'Last Dance' di Dotto e l'abbraccio all'amico-rivale Orsi

Nella sua 'Last Dance' il 36enne ha sfidato l'amico e rivale di tante sfide Marco Orsi nei 50 stile libero, gara che hanno concluso con il tocco all'unisono della piastra e un abbraccio. Dotto è stato il primo azzurro a scendere sotto il muro dei 48" nei 100 stile, vicecampione del mondo nel 2011, re d'Europa nel 2016, poi tante medaglie con le staffette e due partecipazioni ai Giochi Olimpici. "Non è facile, in questo momento fatico a essere lucido - le parole di un Dotto commosso uscendo dalla vasca -. È un momento che speri non arrivi mai ma poi arriva. Per questo l'ho voluto condividere con Marco".