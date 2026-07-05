La traversata dello Stretto a nuoto, la magia si ripete

La traversata dello Stretto di Messina ha un fascino senza eguali. Che sia su natante o su un traghetto, che sia sul filo (come ha fatto l'estone Jaan Roose due anni fa) che sia a nuoto, da qualunque parte lo attraversi lo Stretto è una magia. E ovviamente una sfida, ma non solo... Alle 11 di questa mattina i nuotatori dilettanti - con lo "Stretto Swim", un sito in cui ci si può iscrivere da ogni parte del mondo, spiega Nno Fazio che gestisce la traversata - sono saliti sulle barche che li hanno portati a Capo Peloro da dove è partita la traversata che ogni anno si ripete con lo stesso fascino e la stessa curiosità (ce la farò?) e la stessa domanda (ma chi me lo fa fare?) e la stessa convinzione (l'importante è arrivare): della serie, questo è il ponte che ci piace.

Un sole cocente, un mare limpido e liscio, e un fastidioso maestrale che dal lato del Tirreno si infiltrava minacciando di disturbare la gara, infilandosi lì dove incrociano i due mari, hanno accolto gli sfidanti. Benché la sfida sia con sé stessi, superare l'amico, l'amica, il parente ha il suo fascino. Per ogni barca, due nuotatori e via!

Si sono infatti ritrovati come l'anno scorso gli avvocati Enrico Vinci e Silvano Martella, sessant'anni, appassionati di nuoto e il secondo anche di bicicletta. Martella, atleta professionista mancato, è uno che inizia la sua giornata alle sei del mattino in sella alla bicicletta, poi studio da avvocato e in chiusura di giornata nuoto; prima correva pure (ha fatto diverse maratone), ma il ginocchio ha deciso per il suo ritiro dalla corsa: salvo impedimenti questa è la sua routine giornaliera. Capelli bianchi e fisico da trentenne, l'anno scorso aveva segnato un insperato 56.40, ma la sua sfida quest'anno non è stata al tempo semmai... "a superare gli amici. Mi sono allenato un po' di più". L'amico, Vinci soprattutto, che l'anno scorso ha fatto strada ma che non ha raccolto la provocazione rimanendo sul romantico: "L'anno scorso avevo detto ma chi me lo ha fatto fare e che non l'avrei rifatta. E lo ripeto, ma chi me lo fa fare? E invece sono qui, perché è troppo bello! Provo un senso di immenso e una piacevole solitudine, riesco a non pensare a niente durante la traversata, invece quando mi alleno in piscina mi torna in mente continuamente il lavoro! In solitaria, sullo Stretto è un'altra cosa".

Il mare dello Stretto però è ingannevole e non sai mai la corrente dove ti può scarrocciare. Come detto qualche onda fastidiosa si è infilata dal Tirreno. All'inizio Vinci ha pensato anche di non voler continuare, non si sentiva bene e aveva difficoltà a respirare, l'onda spingeva acqua in bocca. "È stato faticoso - ha ammesso all'arrivo - per via delle onde era difficile respirare, però siamo arrivati e questo conta". Anche Silvano ha avuto le stesse difficoltà: "Quest'anno abbiamo dovuto combattere anche l'onda, sentivo nausa e fatica, però è sempre molto divertente". Martella ci ha impiegato un po' di più rispetto all'anno scorso, ma in condizioni peggiori e con 600 metri in più per arginare onde e correnti. E benché dalla barca gli urlassero di non aspettare l'amico in difficoltà lui si è fermato e lo ha aspettato per arrivare assieme. "L'anno scorso Enrico aveva più forza - ha spiegato Silvano - e mi ha aspettato. Quest'anno l'ho fatto io". Altro che battere gli amici...

Il "vecchio" e il "bambino"

Ottimo il tempo del giovane Flavio Martella, 52.05, studente di ingegneria, 19 anni, esordiente della traversata. Nella sua giovane vita ha fatto un po' di tutto, calcio, atletica e nuoto quando era bambino. Tifa Juventus e nei prossimi giorni dovrà sostenere due esami all'università. Lo zio lo ha spinto a provarci, dopo averlo visto nuotare un paio di volte. "È stata una bellissima esperienza. All'inizio tanta fatica poi mi sono ripreso. Quando ho rivisto il fondale sono stato felice di poter toccare lo scoglio. L'obiettivo era arrivare e soprattutto verificare che quando mi metto a fare una cosa sul serio ci riesco. Ho aggiustato la tecnica guardando qualche video su youtube. Mi sono allenato in piscina e ho poi ho aggiunto qualche chilometro lungo la costa. Nuotando ripassavo le materie. Mi piacerebbe fare triathlon, anche lì lo zio mi spinge, vedremo".

Il compagno di traversata di Flavio è stato Roberto Sisci, bancario sessantenne: "È stato bellissimo. Ma Flavio è partito a tutta e dopo i primi 200 metri ha accusato il colpo, poi abbiamo preso il ritmo ed è andata benissimo. Me la sono goduta. La mia motivazione era la compagnia, e mio "compare" di giochi (Flavio ndr) che ha 40 anni meno di me. In realtà dovevo togliermi 'sto dente, nuoto da 20 anni e non avevo mai fatto la traversata. Certo preferisco il coast to coast piuttosto che l'alto mare dove non si vede il fondo. Per me il mare è vita. Un panorama senza vista mare non è panorama".