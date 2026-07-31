Italia da sogno agli Europei di nuoto: oro nel team event misto

Nel primo evento da medaglia agli Europei di nuoto di Parigi, l'Italia di Oscar Bertone è oro nel mixed team event di tuffi all’Olympic Aquatic Centre di Saint-Denis. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra (18 anni da compiere a dicembre) arrivano davanti alla Russia (che gareggia sotto il nome di 'Atleti neutrali B'), argento, con il punteggio di 410.60. I russi chiudono con 385.80, mentre l'Ucraina, terza, con 368.20. La nostra Nazionale così torna sul gradino più alto del podio in questa specialità a distanza di quattro anni dall’edizione casalinga di Roma.

Le parole di Pellacani

"Siamo davvero contentissimi, non potevamo iniziare nel modo migliore. Sono stati tutti molto bravi in questa gara che serviva per rompere il ghiaccio. Faccio i super complimenti a Raffaele, che era al suo esordio ed stato davvero molto bravo", commenta Chiara Pellacani, leader della squadra.