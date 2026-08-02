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Pellacani show: terzo oro agli Europei di Parigi© EPA

Pellacani show: terzo oro agli Europei di Parigi

La tuffatrice azzurra conquista la seconda vittoria di giornata dopo quella ottenuta con Santoro dai tre metri, che si aggiunge al trionfo nel mixed team
1 min
TagsPellacaniEuropeiNuoto

Splendida impresa di Chiara Pellacani, che conquista l'oro anche nel trampolino da un metro nei tuffi agli Europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. L'atleta romana ha preceduto la svizzera Michelle Luisa Heimberg e la britannica Desharne Bent-Ashmeilì.

Terzo oro per l'azzurra

Per la tuffatrice romana si tratta del terzo trionfo in questa edizione del torneo continentale, il secondo della giornata, a poche ore dal successo nel sincro misto dai tre metri raggiunto in coppia con Matteo Santoro. Un clamoroso uno-due, che si va ad aggiungere alla vittoria ottenuta con il mixed team nella gara d'esordio della competizione.

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