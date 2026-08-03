Sincro, quarta medaglia per Filippo Pelati agli Europei di nuoto

Pelati show con 'Il diavolo'

Il 19enne ferrarese si prende il terzo argento dopo quelli ottenuti nel solo tecnico e nel duo misto tecnico, più il bronzo arrivato nel duo misto libero. Pelati ha portato in acqua "Il diavolo", stessa routine che gli era valsa il terzo posto ai Mondiali di Singapore, piazzandosi alle spalle del britannico Ranjuo Tomblin e davanti allo spagnolo Martinz Delgado.

Piccoli ai piedi del podio

Beffa invece per Enrica Piccoli, che nella finale del solo libero si piazza ai piedi del podio, non riuscendo a bissare l'argento ottenuto lo scorso anno a Funchal. In generale comunque sale a sette il conto del medagliere azzurro, con i quattro podi arrivati dal sincro, che si aggiungono ai tre ori arrivati dai tuffi, con Chiara Pellacani sempre protagonista.