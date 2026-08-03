Tuffi, Belotti-Santoro da urlo: è bronzo nei 3M sincro. Arriva la nona medaglia per l'Italia agli Europei

Stefano Belotti e Matteo Santoro sono medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino di 3 metri agli Europei di Parigi. I due azzurri rimontano all'ultimo tuffo due posizioni e scalzano dal gradino più basso del podio la Gran Bretagna per 48 centesimi. Oro alla Germania di Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauer, argento alla Russia di Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher. (ANSA).

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