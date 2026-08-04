Europei nuoto diretta 10km: segui la gara di Paltrinieri a Parigi LIVE

PARIGI - Senna atto secondo. Da non confondere con il primo. Le acque libere tornano a Parigi due anni dopo l’Olimpiade e l’occasione è il campionato europeo di nuoto . Stesso fiume, situazione completamente diversa. Oggi (martedì 4 agosto) si gareggia su un percorso piuttosto breve (otto giri da 1.250 metri) e con acque sostanzialmente ferme: la corrente è davvero trascurabile. Oggi apre la 10 chilometri e l’Italia cala i suoi assi. Gregorio Paltrinieri con la Senna ha un conto aperto: all’Olimpiade andò male. Greg dovrà comunque vedersela con la concorrenza. Interna, prima di tutto, con Guidi e Filadelli. E poi esterna: le acque libere sono un movimento a trazione molto europea (ai Giochi, due anni fa, il primo extraeuropeo della 10km è stato l’australiano Sloman, undicesimo) e gli ungheresi - che dominarono ai Giochi sfruttando gli allenamenti del Danubio - saranno da tenere particolarmente d’occhio. Segui in diretta la gara .

11:15

Bel segnale di Paltrinieri

Bel segnale di Greg: negli ultimi due giri si è trovato un po' stretto, ha dovuto sgomitare. Ora però è uscito fuori molto bene e sta cercando di tenere il passo di Wellbrock, che non è più in testa, e Betlehem, primo in questo momento. Il campione olimpico Rasovszky è scomparso nelle retrovie.

11:02

Un'ora di gara: Wellbrock tieni tutti dietro

Paltrinieri è ancora insieme al bronzo olimpico Betlehem e a Velly all’inseguimento di Wellbrock, che è avanti con tutta la figura.

10:49

Paltrinieri sempre lì, gli altri azzurri nei primi 10

Un po' nascosti ma sempre dentro le prime dieci posizioni ci sono gli altri due azzurri Filadelli e Guidi. In testa situazione invariata.

10:36

Paltrinieri attaccato a Wellbrock

Tre chilometri di gara, trentacinque minuti, Paltrinieri è attaccato alle caviglie di Wellbrock. Per un attimo ha messo la testa (senza cuffia) davanti, poi è tornato subito dietro il tedesco.

10:24

La gara di Paltrinieri

Non era scontato vedere un Greg Paltrinieri agganciato da subito al treno di testa insieme ai fenomeni di questo sport. E invece l'azzurro sta conducendo sin qui un'ottima gara.

10:19

Paltrinieri nel gruppo di testa

Dopo quindici minuti di gara e poco più di un chilometro percorso Paltrinieri è con il gruppo di testa dei big insieme a Wellbrock e Rasovszky.

10:02

Inizia ora la 10 km

Sono partiti gli atleti della 10 km nelle acque della Senna. Atteggiamento prudente per gli azzurri guidati da Paltrinieri.

9:45

Il programma

Questo il programma di oggi del fondo:

Ore 10 10 km maschile (Andrea Filadelli, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri)

Ore 14.30 10 km femminile (Giulia Berton, Linda Caponi, Ginevra Taddeucci)

9:30

Non solo Paltrinieri: il team azzurro nel fondo

Ecco il team azzurro del nuoto di fondo: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 5 km, 10 km e 3 km knockout; Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) 5 km e 10 km; Andrea Filadelli (Marina Militare) 10 km e 3 km knockout; Domenico Acerenza (Fiamme Oro/AC Group CC Napoli) 5 km e 3 km knockout.

9:15

La differenza con le Olimpiadi

Impossibile, ai Giochi, provare il campo gara per via dei valori fuori norma dell’acqua, diventata magicamente balneabile solo in occasione delle gare. Ieri invece gli atleti sono entrati senza problemi per qualche bracciata, un paio di chilometri, non di più, con riscontri alla fine positivi. Non siamo più nel braccio principale del fiume, con corrente fortissima che trascinava a valle anche tutto quello che raccoglieva a monte, liquami compresi in caso di forti piogge.

9:15

A che ora e dove vedere in tv Paltrinieri

Dunque appuntamento alle 10 per lo start. La gara di Paltrinieri e degli altri azzurri verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Parigi