Taddeucci e Caponi da sogno nella 10km acque libere: "Ma la Senna era zozza e piena di plastica"

Ginevra Taddeucci è d'oro nella 10 km degli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. La 29enne toscana doma in volata, lungo la Senna, l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas e conquista il terzo oro europeo della carriera, il primo nella 10 km. Bronzo olimpico nel 2024, sempre nella capitale francese, Taddeucci tocca in 2h07'49"90 e precede di 9"71 Farkas, che si prende l'argento. La medaglia di bronzo va all'altra azzurra Linda Caponi, terza a 13"58, che si mette al collo la prima medaglia in acque libere della carriera. Si tratta della quarta medaglia d'oro per l'Italia agli Europei, dopo quelle nel team eventi di tuffi, con Jodoin Di Maria, Santoro, Pelligra e Pellacani, nel trampolino da 3 metri sincro misto con Santoro e Pellacani e quella della stessa Pellacani nel trampolino da un metro. In tutto, con questo successo e col podio di Caponi, per gli azzurri fino a ora ben 11 medaglie a Parigi.