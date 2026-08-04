Nuoto artistico, altra medaglia per le azzurre: bronzo nel tecnico a squadre

Il programma del nuoto artistico agli Europei di Parigi si chiude con l'ennesimo podio per l' Italia , che tra singolare, duo e prova a squadre fa incetta di medaglie. Le azzurre conquistano il bronzo nel tecnico , confermando il terzo posto conquistato nel libero ventiquattro ore fa, sempre alle spalle delle inarrivabili, per ora, Russia, ancora oro, e Spagna, ancora argento.

Una conferma che vale il metallo più prezioso

Il gradino più basso del podio vale un trampolino verso il futuro per la squadra italiana del nuoto artistico, che rafforza la sensazione di essere in un momento di rinascita e che presto si tornerà a competere per il successo finale. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice le protagoniste che avevano già annunciato dopo il programma libero di voler chiudere con un'altra medaglia: promessa mantenuta.