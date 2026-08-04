Europei Nuoto, splendido argento per Conte e Pelligra nei tuffi
Ancora una medaglia dai tuffi per l'Italia, che conquista uno splendido argento con Simone Conte e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Un'impresa pazzesca per i campioni del mondo juniores, al primo loro grande appuntamento.
Se il buongiorno si vede dal mattino...
Determinazione e tanto talento, la giovanissima coppia azzurra compie una vera impresa andando a piazzarsi alle spalle della Russia, ma davanti a grandi rivali come la Gran Bretagna, l'Ucraina e la Germania. È già una storia da raccontare il secondo posto di Conte e Pelligra, che all'esordio sul palcoscenico dei grandi sfoderano una prestazione benaugurante a dir poco per il prosieguo della loro carriera.
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