Pellacani da record, riscrive la storia dei tuffi: supera Tania Cagnotto con quattro medaglie d'oro
Chiara Pellacani 'pigliatutto'. L'azzurra cala il poker e si conferma regina incontrastata dei tuffi a livello continentale, con la quarta medaglia d'oro su quattro nel corso degli Europei di Nuoto di Parigi. Un'impresa storica, ma voluta e meritata e che ancora non ha avuto il suo epilogo...
Poker servito per Pellacani, beffa Pizzini
Dopo i trionfi nel trampolino da un metro, in coppia con Santoro e nel mixed team, arriva la vittoria da dominatrice nel trampolino dai tre metri. La tuffatrice italiana domina la gara dall'inizio alla fine, prendendosi ancora una volta il gradino più alto del podio, completato dalla britannica Harper e dalla russa Trifonova. Quarta e con l'amaro in bocca, l'altra azzurra Elisa Pizzini.
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