PARIGI - Sfatare il tabù Senna. Era l'obiettivo di Greg Paltrinieri , che dopo la delusione olimpica, aveva ingoiato un altro boccone amaro ieri, nella prova 10 km, chiusa ai piedi del podio a causa di una strategia sbagliata che lo aveva costretto ad una disperata rimonta. Oggi il campione azzurro si è riscattato nella 5 km , conquistando la medaglia di bronzo e andando a togliersi una grande soddisfazione in un fiume che non ama. Nelle poco salubri acque parigine vince ancora Wellbrock, che concede il bis, sempre davanti a Betlehem. Poi l'infinito Greg, che con una irresistibile progressione finale ha rimontato il francese Velly, andandosi a prendere il podio. Grande gara anche per il rientrante Domenico Acerenza , quinto, e per Marcello Guidi , sesto.

11:10

Paltrinieri: "Ci sono ancora, ho avuto le risposte che cercavo"

Un podio cercato e voluto, più per darsi delle risposte che per l'infinito palmares personale. Al termine della 5 km, Greg Paltrinieri assapora un terzo posto dai molteplici significati: "È stata una gara durissima, sono andati via là davanti, ma sapevo di avere la condizione giusta per usicre nel finale e ce l'ho fatta. Ieri ho commesso degli errori più da umano che da atleta, perdendo un po' di fiducia, oggi sono riuscito a restare con la testa dentro la gara e ho ottenuto un risultato migliore. È la mia prima medaglia nella Senna e sono contento: ho nuotato contro due grandi campioni e visto che non venivo da una stagione non semplice, credo potesse essere il massimo. L'importante è che mi diverta ancora tanto. In vista di Los Angeles c'è qualcosa da sistemare nella 10 km, che ho iniziato un po' a soffrire, ma sono arrivato quarto ieri, quindi ancora ci sto dentro".

10:57

Bis Wellbrock, Paltrinieri è di bronzo!

Wellbrock da dominatore si prende anche l'oro della 5 km davanti a Betlehem e ad un infinito Greg Paltrinieri, che si prende un bronzo pesantissimo!

10:54

Allunga verso l'oro Wellbrock, Paltrinieri a caccia di Velly

Wellbrock tenta lo sprint finale e allunga su Betlehem, che continua solitario a nuotare al centro. Paltrinieri a caccia di Velly, che soffre l'attacco dell'indomabile Greg.

10:49

Betlehem si gioca il tutto per tutto, Paltrinieri non trova la scia

Betlehem si prende un grande rischio e riesce a ricucire all'interno portandosi in seconda posizione e attaccando Wellbrock. Paltrinieri perde la scia dell'ungherese, ma non molla i francesi Olivier e Velly per cercare la volata per il podio.

10:45

Momento decisivo: i primi tre creano il buco

I primi tre creano il buco, Paltrinieri se ne è accorto e ha innestato la marcia per rientrare a ridosso dei fuggitivi. Qui si decide il podio.

10:40

Finisce il terzo giro: gli inseguitori cercano il centro

Sta per iniziare l'ultimo giro e gli inseguitori guidati da Betlehem cercano nuove soluzioni all'interno del campo gara, prendendosi il centro. Wellbrock resta comunque saldamente al comando, seguito ora da Olivier, che ha passato Rasovszky.

10:36

Wellbrock si scrolla di dosso Rasovszky. Paltrinieri quinto

Devastante la risposta di Wellbrock ai tentativi di Rasovszky. Un giro e mezzo, poco più al termine: Paltrinieri si piazza in quinta posizione e prepara lo sprint.

10:32

Gara che entra nel vivo: ora si fanno le strategie

Si entra nel vivo della 5 km con il momento delle strategie per trovare lo spazio giusto per attaccare le posizioni: Rasovszky ha provato qualche manovra per vedere di contrastare Wellbrock, ma ha subito rinunciato ed è tornato in scia. Anche Paltrinieri cerca la corrente per accorciare dai primissimi. È il momento di prendersi qualche rischio.

10:25

Azzurri nella scia dei primi

Si avvicina la chiusura del secondo giro: in testa c'è sempre Wellbrock, con Rasovszky e Betlehem, subito dietro però ci sono gli azzurri ed è importante in una gara che si deciderà nel finale.

10:20

Wellbrock alza il ritmo e fa selezione, gli azzurri cercano la corrente

Il ritmo impressionante imposto da Wellbrock, che da selezione. Il gruppo degli inseguitori si sfalda, con gli azzurri che si spostano al centro, uscendo dalla scia del tedesco e cercando la corrente.

10:16

Primo giro con Wellbrock sempre al comando

Si chiude il primo giro della gara con Florian Wellbrock sempre al comando. In seconda posizione è staffetta tra Rasovszky e Betlehem. Nessun rifornimento al momento per i nuotatori. Acerenza quinto, seguito da Paltrinieri che ha decisamente accelerato, poi Guidi e Klemet.

10:10

Wellbrock fa l'andatura

Dopo aver lasciato le prime bracciate al connazionale Klemet, l'oro della 10 km Wellbrock inizia ad imprimere la sua andatura. Terza posizione per il francese Olivier, mentre a guidare gli azzurri è Guidi, seguito da Acerenza. Partenza lenta per Paltrinieri.

10:03

Parte la 5 km!

Nuotatori in acqua e via alla gara della 5 km: Paltrinieri guida la voglia di riscatto azzurra!

9:50

I rivali più accreditati

A livello di squadre, l'Italia dovrà giocarsi il podio con tedeschi, ungheresi e francesi, I candidati alla vittoria però sono gli stessi che ieri si sono presi i primi tre posti della gara lunga: Florian Wellbrock, David Betlehem e Oliver Klemet.

9:45

Il 'mea culpa' di Paltrinieri e la lezione da imparare

Un po' rammaricato, più che deluso, per il mancato podio nella 10 km, Paltrinieri aveva ammesso in fase di analisi: "Ho sbagliato un po' strategia, perché non ho capito bene i momenti della gara e si è creato troppo gap dai primi e non è bastato lo sprint finale. Ci riproveremo nella 5 km".

9:40

Corrente meno forte del previsto: sarà una gara veloce

Come già verificato durante la 10 km, nuotata a grande ritmo sin dalle prime bracciate, la corrente della Senna è meno intensa del previsto: oggi allora la gara breve potrebbe essere ancora più veloce, con meno margini di errore per gli atleti.

9:35

A che ora e dove vedere in tv Paltrinieri

La 5 km maschile avrà inizio alle 10 e sarà possibile seguirla in tv in diretta su Rai Due HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per tifare Paltrinieri e gli altri azzurri attraverso lo streaming: RaiPlay, SkyGo, Now ed European Aquatics Tv.

9:30

Il percorso della 5 km attorno all'Ile aux Cygnes

Tutto pronto sulle acque della Senna per la prova della 5 km di nuoto in acque libere. Il percorso, disegnato dagli organizzatori attorno all’Île aux Cygnes, ha una lungheza di 1.250 metri e verrà coperto per quattro volte, con due rettilinei di circa 600 metri, uno favorevole e uno contrario alla corrente, collegati da due lati brevi.

Parigi