Pellacani a caccia del pokerissimo: orario e dove vederla in tv e streaming

Dopo aver fatto la storia è pronta a tuffarsi nella leggenda, Chiara Pellacani , splendida protagonista di questa prima parte degli Europei di Nuoto in corso a Parigi. Battuto il record di Tania Cagnotto , con quattro medaglie d'oro nella stessa edizione della competizione continentale, l'azzurra avrà oggi la possibilità di calare un incredibile pokerissimo .

Un sogno da condividere con Elisa Pizzini

Ad aiutare Chiara a centrare l'impresa sarà Elisa Pizzini, sua partner nella finale del sincro femminile dai 3 metri. Una coppia affiatata quella azzurra, nonostane sia stata formata nell'ultimo ciclo olimpico e che già ai Mondiali di Singapore dello scorso anno ha dimostrato di saper competere ad altissimi livelli, piazzandosi al quinto posto, secondo duo europeo dopo la Gran Bretagna d'argento.

Quando gareggiano e come seguire Pellacani e Pizzini

La finale del sincro femminile dai 3 metri avrà inizio alle 17:30 e verrà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206), mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv. Sarà infine possibile seguire la diretta testuale della gara sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.