Taddeucci da applausi: bronzo nella knockout, è la terza medaglia agli Europei di Parigi

Come spesso si dice: l’appetito vien mangiando. E Ginevra Taddeucci continua a brillare agli Europei di nuoto in acque libere di Parigi. L'azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova knockout da 3 km, centrando il terzo podio in altrettante gare disputate nella rassegna continentale dopo gli ori già vinti nella 5 km e nella 10 km . La 29enne toscana è stata protagonista anche nell'ultima prova del programma, arrivando a giocarsi l'argento in una volata emozionante. Nel serrato sprint finale, però, l'ungherese Bettina Fabian è riuscita a resistere al ritorno dell'italiana, conquistando la medaglia d'argento per un soffio.

La gara dei 3km: chi ha vinto la medaglia d’oro

Il titolo europeo è andato invece alla tedesca Isabel Gose, che ha fatto la differenza negli ultimi 500 metri, chiusi con il tempo di 6'41"09. Un successo che conferma il dominio della Germania nelle acque libere di questi Europei, dopo gli ori conquistati da Florian Wellbrock sia nella 5 km sia nella 10 km. Per Taddeucci si chiude così una rassegna continentale di altissimo livello, impreziosita da tre medaglie in tre gare: due ori e un bronzo che certificano ancora una volta il suo ruolo tra le migliori specialiste europee del fondo. Non sono invece riuscite a raggiungere la finale le altre due azzurre in gara, Linda Caponi e Rebecca Rimoldi, eliminate in semifinale della competizione.