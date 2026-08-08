Europei di nuoto, l'Italia sfiora l'impresa nella staffetta mista 4x1500
Si chiude con una bellissima medaglia d'argento l'Europeo del nuoto di fondo azzurro. Nell'ultima gara, la staffetta mixed 4x1500, l'Italia sfiora l'impresa, chiudendo alle spalle della fortissima Germania, dominatrice della specialità in questa edizione, e davanti alla storicamente ostica Ungheria.
Taddeucci e Paltrinieri spaventano la Germania
In acqua sono scese per prime le ragazze: Barbara Pozzobon ha inaugurato la staffetta, lasciando poi a Ginevra Taddeucci il compito di battersi con Isabel Gose, superata negli ultimi 200 metri. Un recupero strepitoso, vanificato però dalla brutta frazione di Guidi, staccato da Klemet e ripreso da Rasovszky. Ci ha però pensato uno strepitoso Paltrinieri a ricucire uno svantaggio che si era fatto ampio, costringendo l'asso tedesco Wellbrock e lo scatenato magiaro Belthem ad ingaggiare una lotta a tre fino all'ultima bracciata.
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