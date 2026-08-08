Europei di nuoto, l'Italia sfiora l'impresa nella staffetta mista 4x1500

Taddeucci e Paltrinieri spaventano la Germania

In acqua sono scese per prime le ragazze: Barbara Pozzobon ha inaugurato la staffetta, lasciando poi a Ginevra Taddeucci il compito di battersi con Isabel Gose, superata negli ultimi 200 metri. Un recupero strepitoso, vanificato però dalla brutta frazione di Guidi, staccato da Klemet e ripreso da Rasovszky. Ci ha però pensato uno strepitoso Paltrinieri a ricucire uno svantaggio che si era fatto ampio, costringendo l'asso tedesco Wellbrock e lo scatenato magiaro Belthem ad ingaggiare una lotta a tre fino all'ultima bracciata.