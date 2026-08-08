Europei di nuoto, Elisa Cosetti d'argento nei tuffi grandi altezze

Italia patria di tuffatrici . Dopo l'incredibile exploit di Chiara Pellacani , è Elisa Cosetti a prendersi la scena, con uno splendido argento conquistato nella finale dei Tuffi Grandi Altezze . È la ventiduesima medaglia per l'Italia, che sta confermando tutta la qualità dell'intero movimento agli Europei di Nuoto in corso a Parigi .

Una medaglia strameritata per Elisa Cosetti

Se nel 2022 a Roma, praticamente al debutto, arrivò la medaglia di bronzo, l'argento conquistato oggi dai 20 metri con vista Tour Eiffel, vale oro per Elisa Cosetti. Un podio strameritato: già da giovedì l'azzurra aveva dimostrato concentrazione e coraggio, andando a prendersi punteggi importanti con tuffi dall'alto coefficiente di difficoltà. Oggi, nella finale, ha ribadito quanto messo in mostra, costringendo sulla difensiva, all'ultimo tuffo, la vincitrice ucraina Chukanivska.

Le parole di Elisa Cosetti e l'attesa per il fidanzato

È raggiante Elisa Cosetti quando si presenta ai microfoni della Rai per commentare la medaglia d'argento: "Questa gara era il mio obiettivo principale, quindi sono molto felice. Mi sono ripetuta continuamente di tuffarmi come in allenamento, senza farmi prendere dalle emozioni. Sono fiera di essere rimasta concentrata fino alla fine. Riuscire a sorridere sempre è uno dei modi migliori per competere e non mettersi troppa pressione addosso".

Pressione che invece sentirà nel pomeriggio, quando a tuffarsi nella finale maschile sarà l'azzurro Andrea Barnaba, fidanzato di Elisa e triestino come lei, che ha chiuso in testa i primi due round.