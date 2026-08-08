Paltrinieri e quella profezia della donna col rosario: “Mi ha guardato e mi ha detto che…”

"Quasi ci eravamo per l'oro, sono contento comunque di questo argento, è stata una bella staffetta, ci siamo divertiti, ho fatto un po' fatica in fondo e non sono riuscito a passare il tedesco". Gregorio Paltrinieri chiude i suoi Europei alla grande, dimostrando ancora una volta di essere un fuoriclasse assoluto. Il nuotatore azzurro mostra con orgoglio una splendida medaglia d'argento nella staffetta 4x1,5 chilometri di fondo e rivela un aneddoto curioso sul suo avvicinamento alle ultime gare: "Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente, col rosario, mi aveva avvicinato sull'aereo per Parigi, dicendomi che aveva parlato con Padre Pio e che avrei vinto due medaglie. Così è stato, ci ha preso".