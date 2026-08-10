"L'inizio è sempre un pò faticoso, devo un attimo ingranare. Per questa mattina va bene così, ho anche avuto un problema con il costume". Thomas Ceccon commenta così la sua prestazione nella batteria dei 50 farfalla ai campionati Europei di nuoto a Parigi . L'azzurro, che ha fermato il cronometro sui 23"10 , ha centrato la qualificazione in semifinale , chiudendo con il nono tempo nell'overall, anche se ha rischiato di non partecipare alle gare e scendere in vasca.

Ceccon e gli Europei: "Sono fiducioso"

Il miglior tempo è stato fatto registrare dal campione del mondo in carica Maxime Grousset, che ha chiuso in 22″49. "Sarà un campionato importante - ha poi spiegato ai microfoni Rai Thomas - con tante gare, voglio andare forte. Ho lavorato tanto, forse nei 50 un po’ meno rispetto alle altre gare. Sono fiducioso”.

Ceccon e il problema al costume

L'atleta azzurro ha poi spiegato che con sé aveva solo un jammer (un tipo di costume lungo fin sopra il ginocchio più aerodinamico) senza codice QR - impiegato per la verifica della conformità e l'omologazione del modello - senza il quale non è possibile gareggiare. Fortunatamente a 10 minuti dal via della sua gara gli hanno portato un costume corretto e ha potuto gareggiare in serenità. Come ha spiegato lui stesso: "C'è stato un piccolo problema, ma niente di grave. L'etichetta con il codice QR che doveva stare sul costume da bagno, sul sedere, non c'era quando ho controllato. Non c'erano nemmeno pezzi di ricambio, quindi ero a un bivio: nuotare così o far portare un altro costume, a 10 minuti dalla gara. Alla fine tutto a posto, ma sono esausto. Beh, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Da bravo professionista non ne avevo due, o gareggiavo con il costumino o aspettavo che me ne portassero un altro. Mancavano dieci minuti alla gara, ma me ne hanno portato un altro, ho fatto un po’ di fretta”.