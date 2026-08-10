L'Italia del nuoto festeggia la prima medaglia in vasca negli Europei di nuoto a Parigi. Alberto Razzetti ha chiuso al secondo posto la finale dei 400 misti uomini con il tempo di 4:10.40, portando a casa l'argento. Il nuotatore azzurro è stato preceduto dal russo Ilia Borodin , che ha completato la finale in 4:08.17, nuovo record dei campionati. Per il nuotatore ligure classe '99 si tratta della sua sesta medaglia agli Europei, la terza nella specialità dopo l'argento a Budapest 2020 e l'oro a Roma 2022.

La gioia di Razzetti: "Volevo la medaglia"

Razzetti ha chiuso la sua prova precedendo il britannico Max Litchfield, medaglia di bronzo in 4:11.58. "Sono contento. Ci tenevo un sacco a prendere una medaglia oggi, sapevo che era alla portata. Potevo stare più vicino a Borodin, ma l'importante era andare a medaglia. Va bene così. Ormai noi italiani siamo temuti dagli altri. Sanno che possiamo sempre arrivare a medaglia e ci guardano con attenzione. Sono contento di aver dato il via al meglio alla spedizione, bene così. Sarà sfida Italia, Gran Bretagna e Russia per il medagliere? Sulla carta sì, sono le nazioni più forti, fa piacere essere tra queste ed essere temuti", ha detto ai microfoni di Rai Sport.

Gioia e autocritica: "Pensavo di essere più vicino a Borodin"

"Ci tenevo a prendere una medaglia, di qualsiasi metallo fosse. Sapevo di essere in forma, volevo confermarmi a questi livelli e ci sono riuscito. Un secondo posto non si butta via", ha poi proseguito"Pensavo di essere più vicino a Borodin, invece ho fatto tanta fatica. Mi sono accorto di essere molto stanco negli ultimi metri in stile libero".