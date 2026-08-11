Gli Europei di nuoto oggi: da Pilato a Ceccon, il programma delle gare degli italiani

Via alla seconda giornata del nuoto in vasca agli Europei di Parigi. La formula dell’Europeo prevede fino a 4 atleti per nazione in ogni gara, ma solo i primi due accedono al turno successivo. Oggi (martedì 11 agosto) gli occhi sono puntati sui tanti atleti azzurri impegnati nelle batterie, nelle semifinali e nelle finali. Tra loro anche Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso e nella finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Di seguito il programma completo.