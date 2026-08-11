Gli Europei di nuoto oggi: da Pilato a Ceccon, il programma delle gare degli italiani
Via alla seconda giornata del nuoto in vasca agli Europei di Parigi. La formula dell’Europeo prevede fino a 4 atleti per nazione in ogni gara, ma solo i primi due accedono al turno successivo. Oggi (martedì 11 agosto) gli occhi sono puntati sui tanti atleti azzurri impegnati nelle batterie, nelle semifinali e nelle finali. Tra loro anche Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso e nella finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Di seguito il programma completo.
Il programma di oggi degli Europei di nuoto
9.30
Batterie - 50 farfalla D (Di Pietro, Capretta, Cocconcelli), 100 sl U (D’Ambrosio, Ballarati, Frigo), 100 rana D (Pilato, Angiolini, Bottazzo, Della Corte), 200 dorso U (Ceccon, Del Signore), 4x100 mista mix (Italia), 800 sl U (L. de Tullio, Marchello, Diodato).
18.30
Semifinali e finali - 200 dorso D, 50 farfalla U (Ceccon), 100 sl D (Curtis), 100 rana U (Martinenghi, Cerasuolo), sf 100 rana D, sf 200 dorso U, sf 50 farfalla D, sf 100 sl U, 800 sl D (Quadarella), 4x100 mista mix.
Dove vedere gli Europei di nuoto in tv
Gli Europei di nuoto di Parigi e le gare degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e Rai Sport. La diretta integrale su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
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